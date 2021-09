Sin mascarilla y con público 18 meses después

La idea de la FCyLF cuando dio el visto bueno a su Reglamento General y la primera Circular de la temporada 2021/22 era clara: “Normalidad”. Ligas base con sus 14 equipos de media, categorías, ascensos... Tres meses después la realidad ha superado a la ficción. No solo el gran grueso de esas Ligas ya está en marcha —las seis que restan lo harán a partir de este mismo sábado— sino que la “normalidad” se ha hecho verbo para dar la razón al planteamiento inicial: los jugadores han podido volver a disfrutar del aire en la carita en pleno partido y los padres y aficionados han vuelto a marcar el ritmo de los partidos. “¡Las dos cosas eran muy necesarias!”, ha sido la valoración general del fútbol de cantera en Salamanca. “Esto es fútbol base de verdad, no lo que tuvimos la temporada pasada que fue un sucedáneo. Ya no porque las Ligas fueran de aquella manera, sino por las mascarillas y por la ausencia de padres. Y fueron dos cosas que notamos mucho...”, señalaban a pie de campo entrenadores y coordinadores. La culpable de la mejor ‘vuelta al cole’ que se recuerda en el fútbol base de Salamanca ha sido la Circular número 10 del curso publicada el pasado jueves: “Nos es grato comunicar que en la tarde de hoy —fecha del 23 de septiembre— se ha recibido comunicación de la Dirección General de Deportes, del siguiente tenor literal: “Tal y como se ha informado esta semana desde la Dirección General de Deportes, tras la entrada en vigor el pasado martes del Acuerdo 100/2021, ya no resultan aplicables las medidas preventivas específicas que afectaban a la práctica de la actividad física y deportiva [...]. La Junta de Castilla y León interpreta que no resulta exigible el uso de mascarilla en el ámbito de las competiciones y sus entrenamientos, tanto al aire libre como en espacios cerrados, y tanto de carácter oficial como no oficial”. Cerrada la transcripción literal no sonó un cohete de milagro...