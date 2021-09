El lío de las mascarillas: fin del uso en el deporte base pero obligatoria en campeonatos escolares

El adiós a la mascarilla en la práctica deportiva en las competiciones no profesionales, aunque no dependan de torneos nacionales, ya es una realidad. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, así lo anunció ayer viernes respondiendo a una demanda del deporte base en la Comunidad. No obstante, Igea especificó que la eliminación de esta medica no se aplica al deporte escolar, que depende de la Consejería de Educación y donde, de momento, seguirán con la obligatoriedad de su uso.

De este modo, en el arranque de las competiciones de deporte base la principal novedad será la desaparición de la mascarilla mientras que se esté desarrollando la práctica deportiva. “Se trata de una decisión que se ha adoptado en función de la evolución de la pandemia y que se ajusta más a la norma a nivel estatal en esa idea de homogeneizar criterios”, explicó ayer a este diario la salmantina María Perrino, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León. Una vez que no se esté realizando la actividad deportiva, en el banquillo o en zonas limítrofes a la práctica deportiva, la norma seguirá siendo la de guardar la distancia de seguridad y en caso de no poder cumplirla habrá que ponerse la mascarilla.

Perrino indicó que, de momento, es el único cambio de lo establecido en los protocolos vigentes en el deporte base. “La eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante la actividad deportiva es el único cambio normativo. Seguirán en vigor el resto de medidas como limitaciones en los vestuarios, mientras que no habrá restricciones de aforo en los recintos deportivos del deporte base siempre y cuando las personas respeten la distancia social y si eso no es posible eso tendrán que usar la mascarilla”, indicó Perrino, que puso de manifiesto que la única obligatoriedad sobre el aforo es que los clubes guarden un control de acceso y que vigilen que no se produzcan aglomeraciones durante esos eventos del deporte base.