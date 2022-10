Siguen las goleadas en el fútbol base pese al ruego de la Delegación a los técnicos para evitarlas

El 0-31 con el que se abrió la temporada en el fútbol base hizo que Miguel Hernández, presidente de la Delegación salmantina de Fútbol tomara la palabra en busca de encontrar una solución, tras ser señalado por los clubes como “responsable” de estos resultados.

“He tenido algún encontronazo con clubes por este mismo motivo, diciéndome que quién soy yo para meterme en este asunto. Mira, fácilmente, a nadie le gustan los resultados así: que les pregunten a sus niños al acabar si se han divertido. Y no quiero decir el rival”, asegura.

“Y ahora me quiero explicar: no digo que haya que jugar a no marcar, no, pero hay acciones dentro del terreno de juego que se pueden aplicar, normas dentro del campo impuestas por los entrenadores para que aprendan técnica y táctica que pueden rebajar el nivel de asedio sobre la portería del pobrecito rival. La Federación trató de frenar las goleadas en el Fútbol 7 con aquella norma, tan bonita, que obligaba a jugar a todo el banquillo en el mismo partido; está claro: cuando los jugadores tan superiores, que marcan tantos goles, y el resultado ya empieza a ser abultado, que salgan los que menos oportunidades tienen en otros partidos y que merecen jugar en la misma medida. Por eso creo que esta labor recae sobre los entrenadores más que sobre la Federación: ellos conocen mejor que nadie a sus jugadores y como incentivarles y hasta frenarles dentro de los partidos”, continúa Miguel Hernández.

Sus palabras, parece, se las ha llevado el viento: una semana después, la base sigue enredada en el mismo problema. Hasta en 21 resultados de la 2ª jornada, uno de los dos equipos ha superado los 10 goles a su favor. Y, de entre ellos, resaltan los siguientes resultados: Pizarrales 21 — Trinitarios 0 (3ª Prebenjamín), Unionistas 20 — Pizarrales 1 (1ª Benjamín), Santa Marta C 19 — Doñinos 0 (3ª Benjamín 1) o Salamanca UDS 15 — Peñaranda 0 (1ª alevín).