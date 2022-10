Las soluciones que proponen los clubes para poner freno a las grandes goleadas

Es sábado por la mañana. 1 de octubre, primera jornada de Liga. La temporada de fútbol base despierta a las 9:00 en punto a caballo entre los campos del Zurguén y el Vicente del Bosque. No muy lejos de Garrido están los campos ‘Ángel Pérez Huerta’. Desde allí, a las 11:36 de la mañana, me llega un whatsapp: “Flipa la que le está metiendo el Unionistas al Cristo Rey. 0-16 van ya...”.

No había acabado el partido y los bing de la notificación de mensajes no paran de sonar: uno trae el pantallazo de la RFCyLF con el resultado final [0-31]. El pie de foto era: “Vaya tela”. El resultado así en frío impresiona. Y, desde luego, da que hablar. Que el partido de Primera alevín ha acabado así ya lo sabe todo el fútbol base. Los padres hasta dejan de atender a los partidos de sus hijos para comentarlo. “No se puede permitir”, dice uno. “Y, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando hay tanta diferencia?”, dice otro.

Con el resultado aún en carne viva los protagonistas toman la palabra y ponen en contexto lo ocurrido. Para empezar, estos son los equipos que se vieron las caras frente a frente en Los Cuernos: “Nuestro alevín es aquél que la temporada pasada tardó tanto tiempo en poder jugar por los problemas burocráticos de la FIFA, ¿recuerdas?”, afirma Paco Benito, del Cristo Rey, que la temporada pasada fue entrenador de este mismo equipo en Tercera División. “Entre que nos costó arrancar, que ha llegado nueva media plantilla, y que este equipo sube de Tercera a Primera por el buen ‘A’ del año pasado se ha juntado todo”, reconoce. El Unionistas alevín ‘A’ es todo lo contrario: “Es un equipo que trabaja muchísimo”, destaca Garci, coordinador de cantera blanquinegra. “Son niños apasionados de este deporte, que tiene talento y que se conocen a las mil maravillas. Entrenan mucho y muy bien y el examen, que para ellos es el partido, es lógico que lo quieran sacar bien. ¿Qué haces? Le dices que no”. Quedan puestas sobre la mesa las diferencias entre unos y otros.

A partir de ahí, llegan las valoraciones de lo ocurrido: “Me fastidian las formas”, se queja Paco. “La temporada pasada el Salamanca nos iba metiendo 16 y los entrenadores le dijeron a sus chicos que ya valía; estos no, de hecho hasta el delegado les decía que tiraran que metían seguro...”, dibuja Paco Benito el final del partido que vivió in situ. “Me extraña mucho que el delegado dijera eso o nada. De verdad”, replica muy seguro Garci a la acusación.

Puestos los puntos sobre las íes de la discordia, tanto el Cristo Rey como el Unionistas encuentran un punto de unión: “Vamos, la culpa no la tienen ellos, la tiene la Federación que es la que permite que estas cosas pasen; que niños acaben llorando”. Garci da un paso más allá en esta reflexión: “La Federación es la que tiene la solución a estas cosas. No es la primera vez en esta Liga, en la Primera Alevín, que se han dado resultados así, y no solo nuestros. Está claro que hay un problema y que hay que solucionarlo. Creo que sería bueno ir poniendo sobre la mesa la creación de una Regional alevín; muchos de nuestros niños ya entrenan con el Infantil Regional y ese nivel se les nota en el campo, creo que sería la solución ideal”.

Con el dedo de los dos clubes señalando a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCyLF), Miguel Hernández, delegado provincial, toma la palabra: “He tenido algún encontronazo con clubes por este mismo motivo, diciéndome que quién soy yo para meterme en este asunto. Mira, fácilmente, a nadie le gustan los resultados así: que les pregunten a sus niños al acabar si se han divertido. Y no quiero decir el rival. Y ahora me quiero explicar: no digo que haya que jugar a no marcar, no es eso, de hecho, esto es una competición, pero hay acciones dentro del terreno de juego que se pueden aplicar, normas dentro del campo impuestas por los entrenadores para que aprendan técnica y táctica que pueden rebajar el nivel de asedio sobre la portería del pobrecito rival. La Federación trató frenar las goleadas en el Fútbol 7 con aquella norma tan bonita que obligaba a jugar a todo el banquillo en el mismo partido. Yo lo veo claro: cuando hay jugadores tan superiores, que marcan tantos goles, y el resultado ya empieza a ser abultado, que salgan los que menos oportunidades van a tener en otros partidos y que merecen jugar en la misma medida”, trata de recordar las ‘normas’ no escritas por ellos mismos para evitar que, simplemente, nadie se lleve a la cabeza por un resultado así. Y, dicho esto, Miguel Hernández devuelve los dedazos a los clubes: “Yo creo que esta labor recae sobre los entrenadores más que sobre la Federación: ellos conocen mejor que nadie a sus jugadores y como incentivarles y hasta frenarles dentro de los partidos...”.

“No es un drama”

“Pero pobrecitos”, seguían lamentando el resultado varios padres a los que ni les iba ni les venía el partido: “Menudas ganas van a tener de volver a jugar...”. “Anda que en la vida diaria uno no se encuentra situaciones de 31-0”, se topó como respuesta en un debate que todavía hoy colea.

A Fabián Sainz, que en otra etapa de su carrera profesional puso sus conocimientos en psicología al servicio de clubes como el Salamanca UDS, el CD Guijuelo o el CD Carbajosa y que ahora imparte ‘Psicología, rendimiento y bienestar’ en IES Abroad Salamanca, las impresiones tan radicales sobre este tema le generan altas dosis de rechazo: “El 0-31 tiene una pega muy importante. En primer lugar, el resultado, creo que no hay que fijarse en él; y segundo, creo que son partidos en los que la grandísima cantidad de cosas que se pueden aprender se pierden. Para los que ganan porque distorsionan la realidad que son como equipo y para los que pierden, porque en el lamento, pueden dejar en el olvido sacar sus fallos para tratar de mejorar, hay veces que con solo cambiar la colocación a los equipos se les recompone la cara”, se explica antes de dejar la reflexión definitiva en este debate de arranque de campaña.

“Por un partido no se le va la vida a nadie. No hay que perder la noción, seguro que los chicos son los que menos la pierden. Está claro que es un resultado que no conviene, pero que no es un drama. Se puede hacer algo con ello”. “Dicho esto, hay fórmulas que pueden redundar en el trabajo sobresaliente que persiguen los ganadores: creo que los entrenadores tienen la posibilidad de ser creativos y pueden incluir condiciones de juego más restrictivas, como dar un toque obligatoriamente, o hacerlo con el pie menos hábil, así aprenden cosas que les pueden venir bien mañana. Y al otro equipo le ayudas al enfrentarse a un equipo menos fuerte. Puestos en el contexto de ahora, del volver a entrenar, un 0-31 no quieren decir que sean muy malos, sino que tienen mucho margen de mejora, deben convertirlo en un estímulo y no es misión imposible sobreponerse a un resultado así. Es un aprendizaje y seguro que mañana lo valoraran diciendo: mira, salimos de esta”.

Sentada del Sporting alevín como protesta a otra goleada

En medio del fuego cruzado del y tú más con la goleada del Unionistas al Cristo Rey, a la Primera Alevín de la discordia le salió una nueva ampolla tan solo 24 horas después: Sporting Carbajosa 1 - Salamanca UDS 14 —el conjunto presidido por Manuel Lovato no acabaría muy contento con el resultado final, pese a lograrlo, y desde las propias redes sociales se despachó la goleada con un +5, evitando entrar en más detalles de los tantos anotados.

Sin ser un resultado tan impactante de base, la respuesta del conjunto del Sánchez Paraíso fue dar la sentada —de manera literal— como respuesta: el conjunto de La Sagrada decidió parar de jugar por un momento como reacción a la cantidad de goles que ya llevaba el rival. Hecha la protesta, desde el club se preguntan cómo y por qué pasó eso. Y en este sentido, este lunes, tras la primera sesión de entrenamiento (que acabó pasadas las 20:00 horas) la directiva llamó a capítulo a los entrenadores para saber los motivos de esta respuesta, que no sabían muy bien de quién había partido, si de los propios jugadores, de los técnicos o incluso de la grada en respuesta a la guerra abierta tan solo un día antes en los campos ‘Ángel Pérez Huerta’.