Estreno de niños y entrenadores en la categoría Debutantes: “Estoy disfrutando muchísimo”

La segunda experiencia ‘debutante’ —la séptima categoría del fútbol base, en la que juegan sin competir niños de entre 3 y 5 años— es la primera para clubes como el Guijuelo o el Villares de la Reina, que tras la buena experiencia del pasado curso han decidido sumarse a esta iniciativa lanzada por la RFCyLF con la “idea es buscar un entorno lúdico, de convivencia, de desarrollo favorable para el aprendizaje y la diversión”.

Con la llegada de febrero no solo fueron los primeros choques para los niños de estos dos clubes, sino también para sus formadores: Isma Aizpiri y Araceli Ramos es la primera vez que están al frente de un banquillo. Y lo hacen desde cero.

“Nunca era algo que me había llamado la atención, pero al llegar aquí me lo propusieron y acepté el reto; le pedí al club una plantilla de niños pequeños y aterricé aquí. La verdad que la experiencia la estoy disfrutando muchísimo. Es verdad eso que se dice que se aprende de los niños; todos los días salgo con alguna historia para contarle a mi madre o los abuelos; la verdad es que me reconforta”, indica el centrocampista del CD Guijuelo, que en jornadas como la de este martes pase de un entrenamiento de élite a las órdenes de Mario Sánchez al más básico.

“Yo tenía algún crío que tenía nociones básicas, pero el resto no. Yo en esto no tengo más pretensión que disfruten y acaben entendiendo un poquito. Les hago que experimenten, que tiren faltas, que chuten a puerta que sean porteros, capitanes. Es algo además que si lo hace uno lo quieren ser todos”, añadió.

Esta misma experiencia le pasa a Ara Ramos en el Villares: “Intentamos que tengan unas nociones básicas a través de juegos y entendiendo que son muy pequeñitos y que un día quieren ser todos delanteros y ahora todos porteros”. Son tan pequeños que este primer fin de semana no se les olvidará nunca: “Desde hace dos semanas se les notaba ya nerviosos. Pero la experiencia de verlos jugar con otros niños ha sido muy grande, de felicidad”.