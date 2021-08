El fútbol base de Salamanca ya tiene calendario

Entre el visto bueno al Plan Competicional de la temporada 2021/22, que desveló un secreto a voces para el fútbol de Salamanca y que es el retorno de la “normalidad” para el fútbol de cantera al plantearse la campaña sobre la base de las 26 jornadas de Liga y con la pelea de ascensos y descensos incluida, y el ‘sorteo’ de los 22 calendarios de la campaña, la FCyLF ha fijado fecha de inicio y de final para la temporada.

En este sentido, el grueso de la cantera de Salamanca —16 de las 22 Ligas— ya descuenta las horas para que llegue el fin de semana del 25 y el 26 de septiembre, que es la fecha marcada por la FCyLF para que arranque una temporada que contara en el caso del fútbol charro con el prólogo de jornada una semana antes —18 y 19 de septiembre— para dos Ligas: la Primera alevín y la Primera benjamín. ¿El motivo? Que estas dos Ligas superan la barrera estándar de los 14 equipos —la primera cuenta con 15 conjuntos y la segunda con 16— y esto les obliga a arrancar un fin de semana antes que al resto de los 264 equipos que tomarán parte, según la inscripción de la FCyLF, para la próxima temporada.

Tras esa primera jornada de competición fijada para dentro de mes y medio, la competición se extenderá a lo largo y ancho de ocho meses, con la línea de meta plantada en la fecha del 14 y 15 de mayo, cuando la totalidad de las 22 Ligas lleguen a su fin. Entre esas dos fechas —la de septiembre y la de mayo—, el fútbol de cantera de Salamanca presenta hasta cinco modelos de calendario distintos: uno de 30 jornadas de competición y dos vueltas para las citadas Primera alevín y benjamín, otro de 26 jornadas y 2 vueltas para 12 de las 22 Ligas; otro de 27 jornadas y 3 vueltas para las Terceras infantil 1, y alevín 2 y 3. Un cuarto modelo con 28 jornadas y 4 vueltas de competición para para las cuatro Ligas de 8 conjuntos, que son la 3ª cadete, la 3ª infantil 2, la 3ª benjamín 2 y la 3ª prebenjamín. Y un quinto y último modelo para la 3ª juvenil, que tendrá 25 jornadas y 5 vueltas al contar tan solo con 5 equipos inscritos.

Estos cinco modelos de temporada hacen que en función del número de jornadas se tengan a lo largo y ancho de la campaña 4 o 5 descansos. Así, para las Ligas con 30, 27 y 28 jornadas el parón del Puente de Los Santos no existirá, mientras que sí para el resto. No ocurrirá lo mismo con las vacaciones de Navidad (que pararán la competición tres semanas, entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, con los carnavales (fijados para el fin de semana del 26 de febrero) y los dos domingos de la Semana Santa (10 y 17 de abril), salvo para las Primeras alevín y benjamín. Además, cabe señalar que la fecha del 23 de abril, festividad de Castilla y León, no será un parón al uso ya que la Federación ha marcado para el día siguiente (domingo) jornada para todas y cada una de las 22 Ligas base de Salamanca.

Estos parones, además se deben de poner en ‘cuarentena’ ya que son fechas fijadas por la FCyLF para recuperar encuentras aplazados si es que se dieran durante el curso.