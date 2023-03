Alejandro García, el zamorano que ‘vive’ en la A-66 para jugar en el Unionistas

El alevín A del Unionistas es el segundo conjunto menos goleado de todo el Fútbol 7 de Salamanca. Y buena parte de culpa la tiene su portero, Alejandro García. Un Courtois en miniatura, que todas las semanas recorre cerca de 400 kilómetros uniendo su ciudad de origen, Zamora, con Salamanca.

No es habitual que un jugador deje el fútbol de su provincia en estas categorías; pero en el caso de Alejandro se alinearon los astros o algo así; el caso es que el alevín A del Unionistas no tenía portero de su edad para esta temporada y tras mucho buscar por Salamanca un buen día Jesús, Alejo y Juan (miembros del staff del Reina Sofía) se fueron a Zamora “por si las moscas”.

A Alejandro no le salió “el partido de su vida” defendiendo la meta del Amor de Dios, “pero encajaba en lo que buscaban”. “Es éste”, se dijeron los tres. Consiguieron el teléfono de Antonio y la llamada que vino a continuación le cambió el pie tanto a él, como a su familia. “¿Esto no será una broma de la radio?”, le llegó a preguntar el padre de Alejandro a los que ahora son sus entrenadores. “No, no. Nos encaja y queremos que venga a hacer dos entrenamientos, uno con el grupo y otro con los porteros”, le insistieron. “Le encantó. Sin menos preciar lo que hay en Zamora el nivel es otra cosa”. Tan entusiasmado quedó Alejandro que a sus padres le tocó tomar una decisión: “¿Qué hacemos?”. Pues casi 400 kilómetros a la semana entre entrenamientos y partidos con una condición: “Que las notas no se resintieran”. “Y no lo han hecho. Aprovecha mucho los lunes y los martes que no viajamos y los días de entrenamiento aprovecha para hacer deberes y leer. Es que hasta las notas están igual o mejor que antes de tomar la decisión”, explica.

“Nos ayuda mucho que yo tengo un trabajo que me permite conectarme online y que sus abuelos maternos son salmantinos. Él está encantado con esta situación, con jugar a este nivel y participar en torneos como la Oviedo Cup en la que no pensábamos jugar hace un año”.