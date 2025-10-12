Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la segunda jornada Spar Girona, Casademont Zaragoza, Joventut y Araski, los que han ganado los cuatro partidos

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La Liga Femenina ha completado su segunda jornada este domingo, tras la que han quedado cuatro equipos invictos: Spar Girona, Casademont Zaragoza, Joventut Badalona y Kutxabank Araski. El Perfumerías Avenida ha logrado su primer triunfo al imponerse al Cadí La Seu en su regreso al Würzburg Silvia Domínguez cinco meses después.

El equipo de Anna Montañana ha vuelto a tener altibajos, pero ha terminado llevándose una clara victoria con Iyana Martín como la más destacada con 17 puntos, en su primera aparición del curso tras haber superado sus problemas físicos.

El Spar Girona se ha impuesto al Baxi Ferrol por 93-62 en el último partido de la jornada. Mariam Coulibaly ha firmado dobles figuras con 26 puntos y 10 rebotes.

Tampoco ha tenido problemas para lograr su segundo triunfo el Casademont Zaragoza, por 47-68 en casa del Leganés.

El Joventut Badalona ha vencido a domicilio al Movistar Estudiantes (90-97), lo mismo que ha hecho el Araski en su segundo partido consecutivo en Mendizorroza: tras ganar al Perfumerías Avenida en la primera jornada, este domingo lo ha hecho en uno de los derbis vascos frente al Lointek Gernika (58-55).

El Valencia Basket ha superado al IDK Euskotren 69-54. Awa Fam ha continuado con su excelente inicio de campaña con 17 puntos y 9 rebotes, lo mismo que una Hind Ben Abdelkader, que ha hecho 18 puntos.

Los que no han estrenado su cuenta de victorias después de dos jornadas son el Movistar Estudiantes, Cadí La Seu, Gran Canaria y Estepona.

RESULTADOS 2ª JORNADA

Durán Maquinaria Ensino 87 - CAB Estepona 80

Movistar Estudiantes 90 - Joventut Badalona 97

Perfumerías Avenida 69 - Cadí La Seu 57

Kutxabank Araski 58 - Lointek Gernika 55

Gran Canaria 73 - Hozono Global Jairis 92

Valencia Basket 69 - IDK Euskotren 54

Innova Leganés 47 - Casademont Zaragoza 68

Spar Girona 93 - Baxi Ferrol 62

PRÓXIMA JORNADA

Innova Leganés - Durán Maquinaria Ensino

Gran Canaria - Perfumerías Avenida

IDK Euskotren - CAB Estepona

Cadí La Seu - Valencia Basket

Hozono Global Jairis - Movistar Estudiantes

Lointek Gernika - Casademont Zaragoza

Baxi Ferrol - Kutxabank Araski

Joventut Badalona - Spar Girona