Así queda la clasificación de la Eurocup y de la Euroliga tras la segunda jornada El Perfumerías Avenida es líder en solitario del Grupo G con sus dos victorias

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 21:50 Comenta Compartir

Tras la segunda jornada de la Eurocup, el Perfumerías Avenida es líder en solitario del Grupo G, puesto que es el único que ha ganado los dos partidos. Las de Anna Montañana se impusieron el miércoles con claridad al Nyon en el Würzburg Silvia Domínguez, y este jueves el Panathinaikos, que cayó en el debut frente a las salmantinas, ha salido victorioso en casa del Neptunas-Amberton por 69-82. Precisamente en tierras lituanas jugará Avenida la próxima semana.

En ese partido disputado este jueves en Klaipeda, el equipo griego ha encarrilado el triunfo en el segundo cuarto, en el que se ha impuesto por un parcial de 7-24. El Panathinaikos ha tenido a sus jugadoras más destacadas en Jaelyn Brown (19 puntos y 9 rebotes) e Ionna Chatzileonti (17 puntos y 8 rebotes), mientras que Kristine Vitola ha aportado 10 puntos. En el Neptunas-Amberton la mejor ha sido Caitin Bickle con 22 puntos.

El otro equipo español que lidera invicto su grupo, en este caso el K, es el Baxi Ferrol de Lino López. Las gallegas habían vencido en la primera jornada a domicilio al Benfica y esta semana han derrotado con contundencia al SBS Ostrava por 100-64. Con un partidazo de Blanca Millán (16 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperaciones) y 19 puntos de Dalayah Daniels.

Los otros tres representantes de la Liga Femenina están con un balance de 1 victoria y 1 derrotas. El Hozono Global Iairis, que perdió 53-62 contra el Basket Namur, el Lointek Gernika, que también cayó 62-60 en casa del NKA Universitas Pecs, y el Movistar Estudiantes, que se impuso a domicilio 52-64 frente al Piestanske Cajky.

En cuanto a la Euroliga, derrotas del Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. Fueron los dos representantes españoles este jueves, después de que el día antes el Spar Girona de Roberto Íñiguez venciera en la cancha del vigente campeón, el USK Praga, por 60-75 en un gran encuentro. Las catalanas son líderes en solitario del Grupo A.

El Valencia Basket forzó la prórroga en el Roig Arena contra el Fenerbahce de Miguel Méndez y Nacho Martínez, pero acabó cayendo derrotado por 72-75, sin que Hind Ben Abdelkader pudiera lograr el triple que hubiera llevado a otros cinco minutos extras. Awa Fam y Raquel Carrera, con 17 puntos cada una, fueron las mejores del equipo de Rubén Burgos, mientras que Iliana Rupert (19 puntos y 12 rebotes), Monique Billings (20 puntos) y Bec Allen (12 puntos) lideraron a las turcas. El Valencia Basket se queda con un triunfo y una derrota, mientras que el Fenerbahce suma ya dos victorias en el Grupo C.

En la batalla por el liderato en solitario del Grupo D en el Príncipe Felipe, se impuso al Reyer Venezia al Casademont Zaragoza por 80-84. Nadia Fingall fue la máxima anotadora de las mañas con 16 puntos.