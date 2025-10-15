Avenida, yendo de más a menos, suma su segundo triunfo en la Eurocup (81-53)

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:14 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida consiguió este miércoles su segundo triunfo en la Eurocup al imponerse al Nyon por un claro 81-53. Fueron 28 puntos de diferencia que pudieron ser más por lo visto en los 14 minutos iniciales: aunque dio facilidades atrás, el equipo de Montañana hizo 42 puntos en ese tramo, quedándose en 39 en lo que quedaba de partido. Iyana Martín, con 18 puntos, fue la máxima anotadora.

La diferencia entre salmantinas y suizas es muy grande, pero hay que demostrarla. Quizá por eso y pese a las advertencias de su entrenadora las jugadoras salmantinas parecieron tomárselo sin mucha intención en los primeros cinco minutos, en los que permitieron 12 puntos visitantes y que el marcador estuviera igualado, a pesar de las dos rápidas acciones iniciales de Khadijiah Cave. Bastó con apretar un poco, tampoco demasiado, atrás y que llegara un pequeño festival de triples protagonizado por Soriano, Iyana y Spreafico para que el partido quedará resuelto en el primer acto: 34-19.

La asturiana y la italiana siguieron acertando desde fuera y la ventaja no dejó de crecer. Llegó a ser de 23 puntos (42-19) cuando Spreafico firmó un 3+1 en el minuto 14. Después, todo cambió. Avenida había movido hasta ese momento el balón a la perfección para encontrar a la jugadora mejor colocada pero quizá al verse con tanta superioridad hubo varias que decidieron buscar el protagonismo de manera individual. No lo pudo evitar Montañana ni con dos tiempos muertos. En los seis minutos que quedaban hasta el descanso únicamente Meyers e Iyana, con dos brillantes acciones, la de la número 10 en la última jugada de la primera mitad, fueron capaces de anotar, mientras que el Nyon sí lo hizo poco a poco para maquillar el resultado al descanso, 46-28, después de un pobre parcial a favor de las charras en el segundo cuarto de 12-9.

El paso por vestuarios no sirvió para que Avenida se pusiera las pilas. Cave y Stoupalova eran las que acertaban al mirar al aro y una canasta de la checa puso el +24 (previo arreglo del 'baile' de un punto en la mesa), que en poco tiempo volvió a quedar reducido al 58-39 con el que Montañana volvió a parar el choque una vez más con el objetivo de que su equipo hiciera las cosas como tocaba y no como en esos compases del encuentro. Llegó a acercarse a 17 el conjunto suizo, pero un triple de Andrea Vilaró y otros 2 puntos de Iyana -a la que se le salió casi de dentro el último intento desde más allá de la línea de 6,75- pusieron el 63-41 a falta del periodo final.

En el que se empezó a notar la diferencia de poderío físico: en las suizas cuatro jugadoras habían estado en pista casi todo el tiempo, mientras que las de Avenida estaban más frescas y lo demostraron corriendo y elevando poco a poco su ventaja, aunque tuvieron que hacerlo sin Djaldi-Tabdi, eliminada por personales en el minuto 35. Belén Arrojo, muy acertada, fue la gran 'culpable' de que llegara a ser de 31 puntos, quedándose al final en un marcador de 81-53.