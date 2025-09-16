El Perfumerías Avenida presenta sus nuevas camisetas Junto a los colores habituales, la gran novedad es un mosaico inspirado en las vidrieras de la Casa Lis

El Perfumerías Avenida ha dado a conocer este martes las equipaciones para la temporada 2025/26 para todos sus equipos femeninos, masculinos y de la Academia. La gran novedad es la inclusión, junto a los colores habituales, de un mosaico inspirado en las famosas vidrieras de la Casa Lis, haciendo un guiño al monumento. Jorge Recio ha llevado la nueva camiseta al histórico edificio en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, la concejala de Deportes, Almudena Parres, y el director del Museo Art Nouveau-Art Déco Casa Lis, Pedro Pérez Castro.

El presidente de Avenida, Jorge Recio, ha explicado la decisión: «Nos hace especial ilusión poder llevar un trozo de este Museo Art Nouveau-Art Déco Casa Lis en nuestras equipaciones durante todo el año. El resultado, además de emotivo, creo que es muy bonito y será una camiseta que llevaremos con mucho orgullo por España y Europa».

Por su parte, Carlos García Carbayo se ha referido así a la nueva camiseta: «Representa la excelencia deportiva de las jugadoras y el brillante desempeño de la directiva del club. Estoy seguro de que seguirá coronando los podios de las competiciones más prestigiosas a nivel nacional e internacional. El Avenida es uno de nuestro grandes tesoros, que hace cada día más grande el nombre del deporte salmantino, además de llevar a cabo una encomiable labor a favor de la promoción del deporte desde la base».

Ampliar Iyana Martín, con la nueva camiseta.

El director del museo, Pedro Pérez Castro, ha destacado el gesto del Perfumerías Avenida: «Para el Museo Casa Lis es un honor que las vidrieras formen parte del proyecto deportivo y cultural que promociona la ciudad de Salamanca con el equipo de Perfumerías Avenida«.

Las jugadoras estrenarán la nueva camiseta en la Supercopa, que se disputará en Huesca los días 27 y 28 de septiembre, y a partir de esos días estará disponible para los aficionados que deseen hacerse con ella.