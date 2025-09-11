El Perfumerías Avenida ya tiene rival para las semifinales de la Supercopa: Valencia Basket El Casademont Zaragoza y el Jairis se enfrentarán en el otro duelo de la primera competición de la temporada 2025/26, que se disputará en Huesca el 27 y 28 de septiembre

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:08 | Actualizado 12:35h.

Este jueves se ha celebrado en el Museo FEB de Alcobendas el sorteo para conocer los emparejamientos de la primera competición de la temporada: la Supercopa, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Huesca los días 27 y 28 de septiembre. Amaya Valdemoro, mítica exjugadora, entre otros, del Halcón Viajes (el actual Perfumerías Avenida).

Avenida se medirá en uno de los duelos en busca de un puesto en la gran final al Valencia Basket, mientras que el Casademont Zaragoza y el Hozono Global Jairis se verán las caras en el otro compromiso de semifinales.

El duelo entre salmantinas y valencianas comenzará a las 17:15 horas, mientras que la segunda semifinal se disputará a las 20:00. La final tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas. Los tres partidos serán ofrecidos por Teledeporte.

Hay que recordar que el conjunto salmantino es el más laureado en toda la historia de la Supercopa, con un total de 9 títulos.