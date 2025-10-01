El Perfumerías Avenida pide tiempo

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Este sábado da comienzo una nueva edición de la Liga Femenina y el Perfumerías Avenida entrará en escena a partir de las 19:00 horas en el pabellón de Mendizorroza en Vitoria frente al Kutxabank Araski. Será el primer test para el equipo salmantino, para el que algo ha quedado claro durante la pretemporada: necesita tiempo. No es para menos, ya que tras la profunda renovación en la plantilla -solamente continúan Andrea Vilaró, nueva capitana, e Iyana Martín- las nuevas, especialmente las que nunca habían jugado en España, necesitan un periodo más largo de adaptación. Ellas, y todas, para que el equipo pueda llegar a jugar como Anna Montañana y sus ayudantes esperan.

Mimbres hay, sin duda, pero nadie puede saber para ir a por cuáles objetivos. Por lo que se ha visto en los entrenamientos, en los compromisos amistosos y en la semifinal de la Supercopa frente al Valencia Basket -en el que ya se demostró carácter pese a tanta cara nueva-, Avenida aspira a ser un conjunto dinámico, físico y que practique un juego alegre. Esa es la teoría, pero habrá que irla poniendo en práctica cuanto antes.

Para ello será un problema que ni Iyana Martín ni Regan Magarity, seguramente las dos jugadoras llamadas a ser referencia, van a estar todavía disponibles. La base asturiana, porque tiene que recuperarse de la infección que ha sufrido y que la ha dejado ya desde hace varios días fuera de los entrenamientos, y la pívot sueca, porque tiene que recuperarse por completo de la lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada. Si alcanza el nivel mostrado hace dos en Girona, buena parte de las opciones de Avenida dependerán de ella.

Mientras tanto, Andrea Vilaró, Claudia Soriano, Abby Meyers y Zellous, en el exterior, y la pareja Djaldi-Tabdi y Cave en la pintura, tienen que ser las que vayan liderando al colectivo y sacando los partidos adelante. Porque cada partido va a ser duro, como ya se ha visto en las últimas ediciones de la Liga Femenina, y cada triunfo habrá que valorarlo como se merece. Y también porque aquí ya no se para: la próxima semana las de Montañana tendrán que viajar ya a Grecia para medirse al Panathinaikos en el debut de la Eurocup.

La entrenadora valenciana está ilusionada y, por lo visto, sus discípulas también. Han podido empezar a construir la filosofía del nuevo Avenida desde cero y se muestran confiadas en que va a ser exitosa. Habrá que esperar para comprobarlo.