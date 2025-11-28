Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Perfumerías Avenida conocerá este viernes a su rival en los playoffs de la Eurocup

Tras la suspensión del Sassari-KP Brno, FIBA anunció de madrugada que en unas horas publicará los emparejamientos

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:32

Comenta

Aunque estaba previsto que fuera este jueves, día en el que se iban a disputar los últimos encuentros de la fase de grupos de la Eurocup, no será hasta este viernes cuando el Perfumerías Avenida conozca a su rival en la primera eliminatoria de los playoff.

El motivo de este cambio ha sido la suspensión del último choque de la jornada entre el Dinamo Sassari y el KP Brno por un apagón en el pabellón.

Este partido influía en la elaboración del ránking final, tanto respecto a los equipos clasificados como para las posiciones que tendrían que ocupar, y por eso no se han podido conocer los enfrentamientos de dieciseisavos de final.

Aunque algunos medios italianos publicaban que los 3 minutos y 21 segundos que faltaban para el final, con el resultado de 69-67 para el Dinamo Sassari, se iban a disputar este viernes, FIBA emitió un comunicado ya de madrugada en el que informaba de que unas horas después daría más información sobre el resultado del partido, además de publicar los duelos de la primera eliminatoria de la Eurocup.

Habrá que esperar, por tanto. Lo que sí se sabe es que tras su triunfo contra el Neptunas, el Perfumerías Avenida ocupará la 11ª posición del ránking, por lo que quedará emparejado con el 22º. Si FIBA no toma alguna decisión inesperada, el rival de las salmantinas deberá ser el propio KP Brno o el Angers (UFAB49).

Avenida disputará el partido de ida a domicilio el 11 de diciembre y el de vuelta en el Würzburg Silvia Domínguez una semana después.

