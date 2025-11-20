10 partidos para cerrar 2025: Avenida buscará por fin hacer 'clic' Tras el parón, el equipo de Anna Montañana necesita mejorar su juego y los resultados en un maratón de 36 días

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

La situación en la que llegó el Perfumerías Avenida al parón de noviembre no fue ni mucho menos la deseada. Además de que el juego distó mucho del que se esperaba después de pasadas unas semanas para que tantas piezas nuevas se juntaran, tampoco llegaron los resultados. Tras seis jornadas en la Liga Femenina el conjunto entrenado por Anna Montañana presenta un balance de 3 triunfos (a 2 del grupo de líderes) y 3 derrotas para ocupar la octava posición. Y en la Eurocup, la derrota en casa frente al Panathinaikos estropeó lo que estaba siendo una buena trayectoria y las posibilidades de terminar más arriba en el ránking que determinará los enfrentamientos en los playoffs.

Por lo tanto, Avenida está obligado a mejorar en ambos apartados, que además seguramente irán de la mano: mejorar de manera notable el juego y ser más fiable y acabar de una vez por todas con los altibajos que están siendo protagonistas hasta ahora en la campaña 2025/26, y, por consiguiente, enlazar victorias teniendo en cuenta que además le queda por jugar en la competición liguera con todos los grandes.

Las salmantinas van a afrontar desde este domingo hasta final de año diez encuentros -siete de la Liga Femenina y tres de la Eurocup- que determinarán por qué puede luchar Avenida esta temporada, aunque no hay que mirar mucho más allá del siguiente encuentro visto lo visto.

Seguirá siendo además un nuevo tramo de competición en el que Anna Montañana y sus jugadoras no tendrán mucho tiempo para entrenar, ya que habrá doble compromiso semanal justo hasta los últimos días de 2025, cuando llegará un pequeño respiro.

Habrá que esperar a ver si el parón ha servido, de manera especial, para limpiar la mente, y que el equipo salmantino sea capaz de ofrecer con mucha más continuidad el buen hacer que hasta ahora ha mostrado a cuentagotas, por ejemplo, en el último duelo contra el Estepona.

Gernika, Neptunas, Jairis, Valencia BC, Casademont Zaragoza, el doble duelo de la primera eliminatoria de playoffs de la Eurocup, Joventut, Baxi Ferrol y Leganés serán los diez obstáculos (seis en el Würzburg Silvia Domínguez y cuatro a domicilio) que tendrá que intentar superar el Perfumerías Avenida durante los próximos 36 días para dar un vuelco a la situación que ha vivido hasta ahora.