Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la jornada previa al parón Sin cambios en la parte alta: sigue el grupo de líderes con 5 victorias; Avenida a 2 de los primeros

Zellous, en el partido del viernes contra el Estepona.

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

La sexta jornada de la Liga Femenina, la última antes del primer parón por los partidos de selecciones, se disputó este viernes sin grandes cambios en la misma. Ni por arriba, ya que siguen siendo los mismos cinco equipos los que comparten el liderato, ni por abajo, ya que el Spar Gran Canaria sigue siendo el único que no conoce la victoria. Por su parte, el Perfumerías Avenida cortó su mala racha para seguir a dos triunfos de la primera plaza.

Junto al Spar Girona, Cadademont Zaragoza y Valencia BC, el IDK Euskotren y el Durán Maquinaria Ensino, dos de los verdugos de Avenida, siguen en lo más alto.

Después de perder su primer partido en la quinta jornada, el Spar Girona se deshizo del Innova Leganés por 85-76. Mariam Coulibaly, con 26 puntos y 11 rebotes, fue la jugadora más destacada.

El Casademont Zaragoza sigue con su racha y se impuso en Badalona al Joventut por 85-97. Helena Pueyo, con 19 puntos, y Merrit Hempe, con 17, fueron las máximas anotadoras.

También después de jugar en la Euroliga lo hizo en Vitoria el Valencia BC para derrotar a domicilio al Araski por 56-77 con una gran actuación de Awa Fam: 17 puntos, 9 rebotes y 6 faltas recibidas.

Como el Casademont, lleva cinco triunfos consecutivos el Durán Maquinaria Ensino tras ganar 79-83 en casa del colista Gran Canaria. Por su parte, el IDK Euskotren se deshizo en el polideportivo José Antonio Gasca del Movistar Estudiantes 82-70.

Después de los cinco primeros, hay otro grupo de cinco equipos con 3 victorias y 3 derrotas, entre los que está el Perfumerías Avenida después de imponerse al CAB Estepona. Lointek Gernika, Hozono Global Jairis, Joventut y Baxi Ferrol son los restantes.

En la parte baja de la clasificación, por encima del Spar Gran Canaria, con 1 triunfo y 5 derrotas, siguen el Movistar Estudiantes y Cadí La Seu.

Para la séptima jornada habrá que esperar hasta el domingo 23 de noviembre, después de los compromisos de las selecciones nacionales.

RESULTADOS SEXTA JORNADA

Joventut Badalona 85 - Casademont Zaragoza 97

Kutxabank Araski 56 - Valencia BC 77

Spar Gran Canaria 79 - Durán Maquinaria Ensino 83

IDK Euskotren 82 - Movistar Estudiantes 70

Spar Girona 85 - Innova Leganés 76

Lointek Gernika Bizkaia 74 - Hozono Global Jairis 78

Perfumerías Avenida 63 - CAB Estepona 49

Cadí La Seu 61 - Baxi Ferrol 89

SÉPTIMA JORNADA (Domingo 23 de noviembre)

Movistar Estudiantes - Spar Girona, a las 11:00 horas

Perfumerías Avenida - Lointek Gernika Bizkaia, a las 12:00 horas

Cadí La Seu - Spar Gran Canaria, a las 12:00 horas

Valencia BC - Innova Leganés, a las 12:15 horas

CAB Estepona - Casademont Zaragoza, a las 12:30 horas

Durán Maquinaria Ensino - Hozono Global Jairis, a las 12:30 horas

Joventut Badalona - Kutxabank Araski, a las 13:00 horas

Baxi Ferrol - IDK Euskotren, a las 18:00 horas