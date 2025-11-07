Avenida firma su actuación más seria del curso y se lleva por fin una alegría (63-49) Cave, Soriano e Iyana lideran una buena actuación colectiva antes del parón

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:24 | Actualizado 22:33h.

El Perfumerías Avenida venció y, por fin, convenció. Por 63-49 contra el Estepona. Tuvo que verse el equipo de Anna Montañana contra las cuerdas para firmar su actuación más convincente en lo que va de temporada contra buen rival para llevarse una alegría y dársela también a unos aficionados que pusieron mucho de su parte. Iyana Martín fue la máxima anotadora con 17 puntos, mientras que Soriano y Cave (que secó a Koné) lideraron el excelente trabajo defensivo.

Avenida empezó el partido con sendos triples de Spreafico e Iyana, pero no pasó mucho tiempo hasta que llegó el drama de los balones perdidos: 9 al acabar el primer cuarto. Por lo tanto, ni mucho menos era haberlo terminado con ventaja en el marcador visto lo visto (14-13), aunque para ello hubo que remontar después de que el Estepona se pusiera 5 puntos arriba gracias a 3 puntos de Conner.

Montañana había tenido que pedir tiempo muerto poco antes porque su equipo no funcionaba, todo lo contrario que a continuación: entre el final de ese primer acto y los primeros minutos del segundo, el conjunto salmantino con un quinteto formado por Soriano, Meyers, Zellous, Erikstruo y Cave pasó por encima de su rival hasta alcanzar un parcial de 17-0 que le puso con una buena ventaja: 25-13.

Soriano no dejaba de meter manos para robar balones y entre ella y Cave lo aprovechaban para anotar en rápidas transiciones. La barcelonesa se fue al banquillo a tomar aire y el Avenida lo notó para mal durante un par de minutos en los que se le agotaron las ideas. El mal menor fue un 0-4 para las malagueñas que rápidamente quedó en nada puesto que las salmantinas pudieron volver a correr y la renta llegó a ser de 16 puntos. Sin embargo, las dos últimas canastas fueron de Garrick y Ortega y el marcador al descanso se estrechó hasta el 33-21 con un parcial de 19-8 en esos diez minutos, en los que se redujeron las pérdidas a solamente 4. Una ventaja nada mala, pero viendo los antecedentes, había que ser cautos todavía.

Después de tantas experiencias negativas estas semanas, había dudas sobre cómo manejaría Avenida la ventaja y lo hizo como ya tocaba, primero con triples de Spreafico e Iyana y después de tres robos consecutivos entre Soriano y Vilaró que terminaron en otras tantas canastas para poner la máxima hasta el momento, 45-26, y con la 'marea azul' por fin disfrutando de su equipo.

La propia Soriano elevó la ventaja perfumera hasta los 23 puntos con un triple y sonó la bocina final del tercer periodo con 49-30 después de que Conner contestara también desde más allá de la línea de 6.75.

A pesar del constante peregrinar de las visitantes a la línea de tiro libre, el triunfo ya no corrió peligro porque las jugadoras charras se mantuvieron firmes. Solamente sirvió para que no fuera tan amplio como se había merecido Avenida, pero el equipo y los aficionados se llevaron un buen sabor de boca, por fin.