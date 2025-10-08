Panathinaikos - Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Eurocup El equipo de Anna Montañana comienza su participación en la segunda competición continental

Ha llegado el momento de comenzar la temporada 2025/26 de la Eurocup, en la que participará el Perfumerías Avenida varias campañas después. Las de Anna Montañana buscan su primer triunfo después de las derrotas en la Supercopa contra el Valencia Basket y en la primera jornada de la Liga Femenina frente al Araski.

Cuándo se juega el Panathinaikos - Perfumerías Avenida

El encuentro entre el Panathinaikos AC y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la primera jornada de la Eurocup, se disputa este jueves 9 de octubre a partir de las 17:00 horas. También se juega el otro partido del grupo entre el Nyon Basket Feminin y el Neptunas-Amberton.

Dónde ver el Panathinaikos - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del estreno europeo del Perfumerías Avenida. Además, el choque frente al cuadro griego se podrá ver en Youtube.

Dónde se juega el Panathinaikos - Perfumerías Avenida

El Cholargos Sports Hall de Atenas acogerá el partido entre el Panathinaikos AC y el Perfumerías Avenida. Será la primera vez que las salmantinas disputen un choque en ese pabellón, aunque sí han jugado ya en la capital helena.