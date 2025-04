Montañana no se confía a pesar de los 5 puntos: «El domingo va a ser muy duro»

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 24 de abril 2025, 22:42 Comenta Compartir

Anna Montañana hizo su primera valoración sobre el partido en la sala de prensa de Magariños: «Los dos equipos esperábamos este partido, muy físico, porque era un partido de playoff y por el tipo de equipo que es Estudiantes, que juega con mucha garra y mucho físico y pone muy difíciles todas las situaciones defensivas y ofensivas. Nos han cogido algunas situaciones que queríamos defender un poco mejor y el partido, como siempre va a pasar en los playoff y en los momentos importantes, ha sido por detalles, hasta las faltas y cuándo tenemos que gastarlas o cuándo estamos en bonus y no hay que dar tiros libres. Creo que ahí podíamos haber estado un poco mejor, aunque obviamente nos llevamos una victoria de 5 puntos que es muy corta para lo que viene el domingo. Ahora se trata de descansar y recuperar los cuerpos, porque los dos equipos hemos tenido cuarenta minutos duros e intensos, e intentaremos descansar lo mejor posible y estar preparadas para un encuentro que también va a ser muy duro».

La entrenadora valenciana no se espera un partido fácil el domingo: «La comodidad creo que no existe en esta liga. Estudiantes ha demostrado no sólo contra nosotros, que compite y ha ganado muchos partidos contra equipos de la parte alta. Está haciendo una campaña que no lo considero un equipo que venga el domingo y vaya a hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo, sobre todo estos dos meses. Creo que ha llegado a muy buen nivel en todos los sentidos. Va a ser complicado porque los dos equipos queremos pasar a semifinales. Espero que nos ayude jugar en casa porque nuestra afición siempre responde y es nuestro apoyo más grande, Avenida se caracteriza por ella. Esperamos que sea un plus y nos apoye en los altibajos que muchas veces tenemos».

Fue preguntada por la actuación de Iyana, pero no creía que hubiera sido uno de sus mejores días: «No creo que haya sido Iyana en particular. Silvia ha hecho un gran partido y nos ha dado mucha serenidad. Hemos jugado más buscando lo que queríamos y cada una ha hecho su trabajo. Tiene espectacularidad y esa sangre fría en los momentos importantes para sacar penetraciones o tiros pero no creo que hoy haya sido su mejor partido, los ha tenido mejores y espero que los siga haciendo. Me quedo con esa resistencia al principio del tercer cuarto, que no hemos empezado bien. Hemos podido volver, nos hemos podido poner a más de 10 y hubiéramos querido encontrar esa estabilidad que no encontramos cuando vamos 10 arriba y lo perdemos. Es verdad que Iyana a veces con algún tipo de jugada es espectacular».