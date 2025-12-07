Montañana, clara tras la derrota contra el Casademont Zaragoza: «Nos hemos desinflado físicamente»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

Anna Montañana no puso ninguna excusa tras la derrota del Perfumerías Avenida contra el Casademont Zaragoza y ha explicado cuáles han sido a su juicio las claves: «El partido ha tenido dos partes. Y dentro de la primera hemos hecho un primer cuarto muy bueno, en el que lo hemos puesto todo, y nos hemos ido desinflando físicamente ante un equipo que tiene un potencial y un físico como pocas veces se ha visto, igual Valencia el año pasado… Tiene once jugadoras que te ponen a un nivel muy alto durante los cuarenta minutos y nosotras no hemos llegado. No es que no se haya intentado, porque el equipo lo ha intentado de todas las maneras, pero ha llegado un punto en el que tras errores nos han penalizado constantemente. Miro ahora… 31 a 21, creo que es de las primeras veces que perdemos el rebote, en el que estábamos haciendo un muy buen trabajo. Hemos notado el tipo de equipo que es Zaragoza y darles la enhorabuena«.

La entrenadora del Perfumerías Avenida fue preguntada en la rueda de prensa por Helena Pueyo e Iyana Martín: «He tenido la suerte de estar con ellas en categorías de formación de la selección española. A Helena Pueyo la he visto más veces crecer y son jugadoras especiales. Consejos… ellas ya llevan una dirección y una velocidad totalmente diferencial al resto de jugadoras y no sólo de ahora. Son jugadoras que van a marcar época si la suerte les acompaña tanto Helena como Iyana y es un placer verlas crecer y verlas desarrollarse y verlas tener ese carácter que están mostrando, liderando a sus equipos».