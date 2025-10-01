Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Aficionados del Perfumerías Avenida en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez. LAYA

La marea azul tiene muchas ganas de Avenida: el 95 % renueva su carnet

Este jueves y viernes los abonados podrán cambiar de sitio y después será el turno de las nuevas altas

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:35

El Club Baloncesto Perfumerías Avenida ha concluido la primera fase de la campaña de abonos con una extraordinaria respuesta, una vez más, de la fiel afición salmantina. Casi el 95% (94,6%) de los socios y socias de la campaña anterior seguirá apoyando al equipo femenino en sus partidos de LF Endesa y Eurocup Women en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez, lo que constituye una de las cifras más altas de renovaciones registradas en el club.

De esta forma, la práctica totalidad de la Marea Azul repetirá en esta temporada 25-26 apoyando al equipo desde las remodeladas gradas del feudo salmantino, comenzando desde el primer encuentro en casa, el domingo 12 de octubre a las 11joras ante Cadí La Seu. Un apoyo que, no por ser reiterado, deja de ser extraordinario, constituyendo el pilar fundamental para nuestro club.

El siguiente paso de la campaña de abonos será el cambio de localidades para las personas que así lo deseen. Este jueves y el viernes podrán pasar por las oficinas del pabellón, en horario de 10 a 12:30 horas y de 19 a 21horas para efectuar este cambio. Después, llegará el turno de nuevos abonados que podrán ocupar las plazas disponibles. Para ello se ha habilitado el día 6 y 7 de este mes como comienzo de las nuevas altas. Podrá hacerse de forma telemática, mediante la APP de cluber mediante un enlace que se publicará en redes sociales próximamente, además de presencialmente en oficinas en los mismos horarios.

