El mensaje de Avenida a sus aficionados para la campaña de abonos: «Lo importante eres TÚ» Los abonados de la pasada temporada podrán renovar su carnet desde este lunes hasta el 30 de septiembre

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida arranca la campaña de abonados para la temporada 2025/26 con el lema 'Lo importante eres TÚ'. El club ha querido reforzar la importancia de sus aficionados, que la pasada campaña obligaron a colgar el cartel de 'no hay billetes' en más de la mitad de los encuentros. La novedad principal es que además de acudir a las oficinas del pabellón Würzburg Silvia Domínguez para hacerse con el carnet, también podrá utilizarse la app de CLUBER.

El carnet incluirá todos los partidos de la Liga Femenina y la Eurocup que se disputen en Salamanca, con los posibles playoff, con un mínimo asegurado de 31 encuentros.

Desde este lunes y hasta el 30 de septiembre los abonados del curso 2024/25 podrán renovar su asiento mediante dos modalidades:

- Telemáticamente, mediante la app CLUBER (puede que el sistema esté disponible antes del lunes), que deberán descargarse en su teléfono inteligente o tablet, pudiendo acceder a su usuario con el número de teléfono entregado en temporadas anteriores. Hasta el 30 de septiembre podrán realizar la renovación y efectuar el pago online, que incluye una tasa de gestión que cobra la plataforma web, no el club. También podrá hacerse en la página web de CLUBER.

- De manera presencial, con la colaboración del personal del club, acudiendo a las oficinas con la app descargada. En caso de no disponer de teléfono inteligente los trabajadores de Avenida ayudarán en la renovación. En este caso, el plazo será del 15 al 30 de septiembre en horario de 10:00 a 12:30 y de 19:00 a 21:00 de lunes a viernes.

Los días 2 y 3 de octubre se procederá al cambio de asientos de manera presencial en el mismo horario y a partir del 6 de octubre llegará el periodo para las nuevas altas.

Los precios van desde los 95 euros (fondo alto) a los 191 (tribuna baja E) en el caso de los adultos, y de 74 a 154 para los infantiles (nacidos de 2009 a 2021 ambos inclusive). Además, continúa el abono joven a 55 euros y habrá descuentos para las personas con discapacidad y las familias numerosas.

Aquellos abonados que quieran el carnet también para el equipo masculino de Tercera FEB podrán hacerlo por una cantidad extra de sólo 20 euros más, mientras que los precios para los carnets únicamente de los chicos serán de 35 euros (adulto), 10 (infantil) y 20 (personas con discapacidad o familias numerosas).