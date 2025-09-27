Ilusión de Avenida contra el campeón

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida comienza este sábado de manera oficial la temporada 2025/26 y lo hace nada menos que con una semifinal frente al Valencia Basket, gran dominador del baloncesto español en los últimos cursos. Será en el Palacio de los Deportes de Huesca, donde la FEB decidió llevar el primer torneo, el lugar en el que salmantinas y valencianas vuelvan a verse las caras en un duelo que, al menos sobre el papel, está bastante desnivelado. Porque mientras llega demasiado pronto para un Avenida casi renovado por completo y que además no contará con las que seguramente estén llamadas a ser sus dos jugadoras clave, Iyana Martín y Regan Magarity (aunque viajaron a Huesca), para el Valencia Basket es casi la costumbre estar en la final. Y porque las de Rubén Burgos mantienen la estructura principal de la plantilla y la han reforzado con jugadoras de mucho nivel para seguir aspirando a todo esta campaña.

Además, en el conjunto taronja casi todas sus componentes están acostumbradas a disputar este tipo de encuentros al todo o nada, todo lo contrario que en las de Montañana, con la entrenadora y Andrea Vilaró como las más experimentadas en este tipo de compromisos.

El Perfumerías Avenida no va a mostrar el nivel que se espera que pueda alcanzar ahora, pero sí que será interesante ver cómo se va desenvolviendo en duelos como el de esta tarde en Huesca. El objetivo debe ser intentar competir al máximo y, si surge la oportunidad, intentar asaltar la primera final del curso.

El Valencia Basket, en cambio, no rehuye ese cartel de favorito. Campeón de las tres últimas ediciones de la Liga Femenina y las dos Supercopas más recientes, el equipo de Rubén Burgos vuelve a aspirar a todo esta temporada en España y a llegar lejos en la Euroliga.

La gran duda para este primer torneo era la presencia o no de Raquel Carrera y el técnico valenciano ya aclaró que estas dos semanas había llevado a cabo un plan específico y que en Huesca tendrá minutos de manera controlada. Por lo tanto, el Valencia Basket contará con una de sus jugadoras más importantes, además de mantener a Iagupova, Romero, Alexander y compañía. Es verdad que se fueron algunas piezas de nivel, pero los retornos de Fam y Buenavida y los fichajes de Atkinson o Araújo hacen que nuevamente el roster taronja sea el más potente de toda la Liga Femenina.

El que venza entre Valencia y Avenida tendrá que esperar a conocer rival en la final hasta que a partir de las 20:00 horas se vean las caras el Spar Girona y el Hozono Global Jairis.