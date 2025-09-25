Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Supercopa El equipo de Anna Montañana disputa en Huesca la primera competición oficial de la temporada 2025/26

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:36 Comenta Compartir

Este fin de semana se disputa la primera competición oficial de baloncesto femenino en la temporada 2025/26: la Supercopa, en la que participarán el Perfumerías Avenida, Valencia Basket, Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis. En la primera de las semifinales, el equipo de Anna Montañana se enfrentará a las valencianas.

Horario del Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El encuentro entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket se disputa ese sábado 27 de septiembre a partir de las 17:15 horas, siendo la primera de las semifinales de esta competición.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del enfrentamiento entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket. Además, se podrá seguir la retransmisión en directo a través de Teledeporte.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El Palacio de los Deportes de Huesca será el escenario donde se disputen los tres partidos que componen la Supercopa: las dos semifinales del sábado y la final del domingo.