Gran Canaria - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina El equipo de Anna Montañana quiere alargar en Las Palmas su racha de victorias

La Gaceta Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 20:18

El Perfumerías Avenida, que acumula una victoria frente al Cadí La Seu y una derrota frente al Araski en la Liga Femenina, afronta la tercera jornada de la competición.

Además, las de Anna Montañana suman ya otros dos triunfos en la Eurocup después del conseguido el miércoles contra el Nyon, por lo que esperan poder alargar su buena racha.

Cuándo se juega el Gran Canaria - Perfumerías Avenida

El encuentro entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida, perteneciente a la tercera jornada de la Liga Femenina, se disputa este sábado 18 de octubre a partir de las 20:00 horas peninsulares (19:00 en Canarias).

Dónde ver el Gran Canaria - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido que enfrenta al Gran Canaria y al Perfumerías Avenida. Además, podrá verse en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto y en Canal FEB.

Dónde se juega el Gran Canaria - Perfumerías Avenida

El pabellón de La Paterna en Las Palmas será el escenario del duelo entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida, un lugar que el conjunto salmantino ha visitado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia.