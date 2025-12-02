Avenida - Valencia Basket: el sueño de poder dar ese paso gigante El conjunto de Anna Montañana recibe a partir de las 19:00 horas al campeón de Liga, que no contará en sus filas con Raquel Carrera. Las perfumeras se aferran a su mejoría y al factor Würzburg pese al complicado horario

Las jugadoras del Perfumerías Avenida muy sonrientes durante una sesión de trabajo sobre el parqué del Würzburg-Silvia Domínguez.

Perfumerías Avenida prende hoy (19:00 horas), con las mejores sensaciones de toda la temporada, su primer Tourmalet del curso. Las de Anna Montañana, consolidadas a través de la defensa —pese al titubeo inicial, son el equipo que menos ha encajado en la Liga Femenina en las ocho primeras jornadas— se enfrentan al vigente campeón de Liga: un Valencia Basket que no es líder, pero que ha puesto velocidad de crucero y se presenta en el renovado Würzburg-Silvia Domínguez con una racha de siete triunfos consecutivos en la fase regular y una base de estrellas que le ha llevado a gobernar con mano de hierro la máxima competición nacional, firmando un hat-trick de títulos ligueros consecutivos.

«No voy a descubrir nada nuevo: son el mismo bloque estable desde hace años, incluido el staff técnico. Son jugadoras acostumbradas a afrontar este tipo de partidos, nos van a llevar a jugar a niveles de Euroliga», confesó Anna Montañana antes de vérselas contra el conjunto de Rubén Burgos, que no contará finalmente con Raquel Carrera para el partido de este miércoles, y que, seguramente, no lo hará hasta el mes que viene.

De hecho, en la jornada de este martes, Valencia Basket asumió que la interior gallega estará más de un mes de baja por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda desde el inicio de la temporada y que le han llevado a dejar de competir.

Más allá de la artillería que presente el conjunto taronja, Avenida se aferra a sus armas: «Estamos contentas por haber dado pasos adelante. Hemos sufrido mucho para ir encontrando el camino. El partido de este miércoles es una prueba grande; está claro que hay que seguir dando pasos, buscando mejoras para poder competir bien contra equipos como Valencia», afirmó Montañana.

La preparadora valenciana dio una clave muy sencilla: «Adaptar lo que hacemos bien para intentar minimizar o rebajar el acierto colectivo e individual de ellas».

Quiso reforzar el mensaje de dar ese paso hacia adelante con un triunfo en este partido marcado en rojo para la afición local, por ver recompensado el trabajo diario: «Este es un equipo que se esfuerza mucho y que tiene un día a día muy bueno. Pero luego, si no tienes rendimiento cada tres días, es duro; hemos ido encontrando situaciones muy buenas y creyendo en ello».

Por último, Montañana puso el foco en el partido pese a que la hora de la televisión ha puesto en jaque el llenazo total: «Tenemos necesidad de que estén todos los aficionados y de poder hacer que la cancha vibre como tantas veces hemos visto; necesitamos nutrirnos de la afición«.

