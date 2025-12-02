Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Aspecto de las gradas de Würzburg durante un choque de esta Liga.

El primer gran llenazo del curso en Würzburg, en cuarentena por el horario de la tele

Aunque quedan menos de 60 localidades de las 3.003 disponibles, lo cierto es que a los abonados se lo han puesto muy difícil ubicándolo a las 19:00

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:21

El cambio de horario para el choque de este mismo miércoles entre Perfumerías Avenida y Valencia Basket, uno de los duelos marcados en rojo por la afición perfumera, pone en jaque el primer llenazo hasta la bandera del renovado Würzburg-Silvia Domínguez.

Pese a que en taquilla quedan menos de 60 entradas para colgar el cartel de «completo» en las 3.003 localidades del pabellón de la avenida de San Agustín, lo cierto es que el adelanto a las 19:00 horas del partido (obligado por el canal Teledeporte, que emitirá el encuentro correspondiente a la jornada 9ª de Liga en directo) tiene en vilo al club, consciente de que muchos de sus abonados tienen imposible acudir al partido por su desempeño profesional.

«Sabemos que no es el mejor horario para los currantes, pero os necesitamos», fue el mensaje de Avenida en redes sociales nada más confirmarse el cambio de hora.

