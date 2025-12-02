Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina El equipo dirigido por Anna Montañana afronta el noveno capítulo en la competición doméstica frente al vigente campeón de Liga

Iván Ramajo Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 11:21

El Perfumerías Avenida recibe este miércoles al Valencia Basket, en el primer gran duelo que acoge el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez esta temporada. Las azulonas, en su mejor estado de forma y sensaciones de la temporada, miden su crecimiento frente al vigente campeón de Liga, que tiene la racha de triunfos activa más extensa de la competición al haber ganado sus últimos 7 duelos.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El partidazo de la jornada novena jornada de la Liga Femenina se juega en Salamanca. Se miden, frente a frente, el Perfumerías Avenida con el Valencia Basket este mismo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. Junto a este partido, se diputarán el resto de la jornada al completo.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el equipo murciano y el salmantino, de la octava jornada de la Liga Femenina. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte, Canal FEB y en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez será el escenario del duelo de la novena jornada de la Liga Femenina entre el segundo y el quinto clasificado de la Liga Femenina.