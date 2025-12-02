Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina
El equipo dirigido por Anna Montañana afronta el noveno capítulo en la competición doméstica frente al vigente campeón de Liga
Salamanca
Martes, 2 de diciembre 2025, 11:21
El Perfumerías Avenida recibe este miércoles al Valencia Basket, en el primer gran duelo que acoge el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez esta temporada. Las azulonas, en su mejor estado de forma y sensaciones de la temporada, miden su crecimiento frente al vigente campeón de Liga, que tiene la racha de triunfos activa más extensa de la competición al haber ganado sus últimos 7 duelos.
Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket
El partidazo de la jornada novena jornada de la Liga Femenina se juega en Salamanca. Se miden, frente a frente, el Perfumerías Avenida con el Valencia Basket este mismo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. Junto a este partido, se diputarán el resto de la jornada al completo.
Dónde ver el Perfumerías Avenida - Valencia Basket
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el equipo murciano y el salmantino, de la octava jornada de la Liga Femenina. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte, Canal FEB y en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.
Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket
El pabellón Würzburg Silvia Domínguez será el escenario del duelo de la novena jornada de la Liga Femenina entre el segundo y el quinto clasificado de la Liga Femenina.