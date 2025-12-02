Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

El equipo dirigido por Anna Montañana afronta el noveno capítulo en la competición doméstica frente al vigente campeón de Liga

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:21

Comenta

El Perfumerías Avenida recibe este miércoles al Valencia Basket, en el primer gran duelo que acoge el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez esta temporada. Las azulonas, en su mejor estado de forma y sensaciones de la temporada, miden su crecimiento frente al vigente campeón de Liga, que tiene la racha de triunfos activa más extensa de la competición al haber ganado sus últimos 7 duelos.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El partidazo de la jornada novena jornada de la Liga Femenina se juega en Salamanca. Se miden, frente a frente, el Perfumerías Avenida con el Valencia Basket este mismo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. Junto a este partido, se diputarán el resto de la jornada al completo.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el equipo murciano y el salmantino, de la octava jornada de la Liga Femenina. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte, Canal FEB y en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Valencia Basket

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez será el escenario del duelo de la novena jornada de la Liga Femenina entre el segundo y el quinto clasificado de la Liga Femenina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  3. 3 El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona»
  4. 4 Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes
  5. 5 Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
  6. 6 La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro»
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  8. 8 Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza
  9. 9 El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela
  10. 10 «Vamos volando»: ¿Cuántos paquetes entrega un repartidor en una hora?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida - Valencia Basket: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina