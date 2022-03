La FIBA expulsa a los rusos y encuadra a Girona con Avenida en cuartos

Here are the revised #EuroLeagueWomen Quarter-Final pairings âœ... pic.twitter.com/8qby5gxNEd

El club salmantino en previsión de que los dos equipos rusos fueran expulsados ya habían mostrado su postura a la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la FIBA que no era otra que los seis equipos que quedaban en cuartos, ya sin los rusos, se jugaran las cuatro plazas de la Final Four. No ha sido así y la organización ha clasificado a Girona, como cuarto del otro grupo y Avenida, al quedar fuera Ekaterimburgo, es el primer clasificado de su grupo. El próximo miércoles 9 de marzo en Würzburg el primer partido de la serie ante las catalanas al mejor de tres para buscar un puesto en la Final Four.