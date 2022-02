La guerra en Ucrania, EN DIRECTO | Ucrania confirma cerca de 40 muertos, incluidos diez civiles, por la ofensiva militar de Rusia

12:26 Las autoridades de Ucrania han confirmado este jueves la muerte de cerca de 40 personas, entre ellos diez civiles, a consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Rusia contra el país, incluidos cerca de 20 muertos a causa de un bombardeo contra un puesto militar en Odesa.

El asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha indicado que la gran mayoría de las víctimas son miembros de la Guardia Fronteriza, si bien ha reconocido que hay “al menos diez” civiles muertos en los enfrentamientos, según ha recogido el portal ucraniano de noticias Babel.

12:03 Los líderes de la OTAN se reúnen este viernes de emergencia para preparar la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, han informado fuentes aliadas a Europa Press.

Después de una reunión de urgencia a nivel de embajadores tras activar el artículo 4 del tratado, que prevé la asistencia a los aliados ante el riesgo de ataque, la OTAN ha convocado este viernes a los líderes por videoconferencia.

11:10. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves que el país ha roto sus relaciones diplomáticas con Rusia tras la operación militar anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, horas antes.

“Hemos cortado las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad”, ha aseverado durante una discurso televisado a la nación en el que ha matizado que “Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad”.

Así, ha hecho un llamamiento a la población y ha recalcado que el país necesita “todo el apoyo posible”. “Las fuerzas ucranianas lo necesitan”, ha subrayado.

9:36. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha pedido este jueves a la comunidad internacional imponer cuanto antes “sanciones devastadoras” contra Rusia para aislar al país “de todas las maneras posibles” tras poner en marcha lo que considera una invasión del territorio ucraniano.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de que “el mundo actúe de forma inmediata” dado que el “futuro de Europa y todo el mundo está en juego”, tal y como ha señalado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

9:05. La UE anuncia sanciones “masivas” contra Rusia: “Putin pagará por la agresión a Ucrania”. La Unión Europea ha anunciado que responderá con sanciones “masivas” a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, asegurando que el presidente ruso, Vladimir Putin, “pagará” por un ataque “sin precedentes”.

5:30. Varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania, tropas rusas han desembarcado en Odesa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás.

“Se han llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Járkov y Dnipró, un grupo de desembarco ruso ha aterrizado en Odessa y las tropas rusas han cruzado la frontera cerca de Járkov”, ha dicho el asesor del ministro del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, tal y como recoge Ukrinform.

Asimismo, Gerashchenko ha detallado en Telegram que los ataques con misiles tuvieron lugar en los centros de la Administración Militar, Aeródromos y Depósitos militares en Kiev, Járkov y Dnipró. También ha informado de bombardeos de artillería en la frontera.

Según informaciones de Ukrinform, la madrugada de este jueves, los residentes de Kiev se han despertado con el sonido de fuertes explosiones. También, se han registrado explosiones en Berdyansk, Kramatorsk, Boryspil, Brovary, Gatny, Tarasivka y otras ciudades.

Según recoge la agencia de noticias Unian, se ha informado de al menos cuatro explosiones en Kramatorsk, una poderosa explosión en la región de Odesa, así como en Járkov y Berdyansk.

Las explosiones también se han escuchado en la capital, Kiev, por los residentes de los barrios de Pozniaky y Troieschyna. Mientras tanto, se han reportado explosiones y tiroteos cerca del aeropuerto de Boryspil.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha confirmado este jueves que Rusia ha lanzado una operación militar para invadir Ucrania “a gran escala” y ha instado al mundo a detener al presidente ruso Vladimir Putin.

“Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están en huelga. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora”, ha dicho en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

Por su parte, Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ha asegurado que el presidente ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, según informaciones de la emisora ucraniana Hromadske.