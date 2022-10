El Perfumerías Avenida se la vuelve a pegar (83-70)

El Perfumerías Avenida volvió a sufrir una nueva derrota a domicilio, en otros tantos partidos lejos de Würzburg, por 83-70 frente a un IDK que no desaprovechó la oportunidad de coger al conjunto salmantino en horas bajas, como le sucedió hace unos días al Ensino en Lugo. Los buenos momentos del sábado en Salamanca frente al Valencia quedaron borrados de un plumazo con una pobre imagen en San Sebastián, donde solo se salvaron una sublime Aleksandra Crvendakic (29 puntos y +37 de valoración) y Mariella Fasoula, pero que estuvieron demasiado solas en el Gasca. La defensa volvió a hacer agua por todos lados y, además de la esperada aportación de Coulibaly, lo aprovecharon otras jugadoras locales como Yurena Díaz (15 puntos), Natalia Rodríguez (14), o Cardaño y Jasa (11 cada una), para certificar la victoria guipuzcoana.

Las de Roberto Íñiguez volvieron a demostrar un día más que les queda mucho trabajo por delante, algo hasta lógico, pero lo más preocupante es que parece que a algunas jugadoras, no solo a las nuevas, les está costando demasiado. Y para aumentar los problemas, Moriah Jefferson, que estaba mostrándose muy desacertada, tuvo que retirarse en el tercer cuarto al torcerse el tobillo derecho, mientras que Reisingerova, que volvía tras su lesión, solo pudo estar 8 minutos en pista y no pudo ofrecer una buena versión.

Ya desde el comienzo del choque se vio que podía ser otro mal día del Avenida, y no por no intentarlo, que eso es algo que no se le puede achacar, sino porque no salen las cosas ni en uno ni en otro lado de la cancha. A los 2 minutos y 30 segundos de juego ya tuvo que pedir Roberto Íñiguez su primer tiempo muerto cuando el marcador reflejaba un 9-2, con el IDK encontrando premio en la canasta salmantina cada vez que atacaba. La entrada en pista de Crvendakic revitalizó a su equipo y con 12 puntos en un visto y no visto hizo que el resultado del primer cuarto fuera 20-20.

Peor fue el segundo, cuando las desconexiones en defensa fueron más que evidentes. Incluso cuando se hacían bien las cosas atrás el Avenida era castigado con canastas de las jugadoras donostiarras en los últimos momentos de la posesión (como el palmeo sobre la bocina de la primera mitad con el que Natalia Rodríguez puso un preocupante 42-31 al descanso). Ni la intensidad ni las lecturas defensivas fueron las adecuadas y el IDK aprovechaba cada regalo; en el lado contrario, al no poder correr, los puntos llegaban a cuentagotas, ninguno desde el exterior.

El Avenida volvió a dar muchas facilidades en el regreso a la cancha y dos triples de Yurena Díaz hicieron que el marcador ya fuera de -16. Peor no se podían hacer las cosas y la reacción tenía que llegar, de la mano de Crvendakic, que anotaba o se encargaba de que pudiera hacerlo Fasoula con dándole el balón bajo el aro, o, por fin, los primeros triples del partido. A pesar de que la mejoría en ataque no llegó acompañada de otra en defensa, el parcial del tercer cuarto (19-25) hizo que las salmantinas llegaran con opciones (61-56) a los últimos diez minutos.

En el 32 la enésima canasta de Crvendakic apretó el marcador hasta el 63-60, pero la salida de la pista de Fasoula fue aprovechada por Coulibaly para anotar en varios ataques seguidos y volver a despegar al IDK, que ya no frenaría hasta el final del encuentro ante un entregado Perfumerías Avenida, que cayó por un claro 83-70 una vez que se vio sin opciones.

El miércoles llega el debut en la Euroliga frente al potente Mersin y habrá que esperar que el Avenida muestre una cara mucho mejor.