El Ensino saca los colores al Avenida (62-55)

Roberto Íñiguez, visto lo visto estemiércoles en el Pazo dos Deportes de Lugo y con 120 minutos ya de competición encima, tiene la empresa más complicada de cuantas ha abordado al frente del Perfumerías Avenida. Y qué suerte que a este entrenador le gusten los retos, y cuanto más mayúsculos, mejor. Si no... El caso es que el técnico vasco repite cada vez que puede —que no son pocas— que su equipo tiene que recobrar esa identidad que tanto le ha dado en campañas precedentes; pero, de momento, no se atisba ni por asomo. Para empezar, porque a esta plantilla tan, tan nueva, le falta empastarse en el parqué: de momento salen cinco jugadoras, que distan mucho de llegar a ser lo que se pretende, un quinteto. Y así pasa que un róster apañado, sin Ginzo, como el del Ensino es capaz de meterte el miedo en el cuerpo de salida, y ponerte delante del espejo a todos los fantasmas que te atemorizan, los que tiene por bisoña esta plantilla, y los que trae heredados de antaño, como que jugar en el Pazo dos Deportes es una tortura... por lo que sea. Y, finalmente, hacerte hinca la rodilla.

El caso es que tras abrir Fasoula el tanteador, el conjunto gallego salió detrás de la mata sin complejos y le endosó un parcial de 0-6 (11-6), que dejó al equipo de Íñiguez sonado sobre la cancha. El técnico vasco movió el quinteto ispo facto y mandó salir a Leo Rodríguez, que a día de hoy es la única jugadora que parece enterarse realmente qué es lo que pasa y qué es lo quiere su entrenador, y también a la tocada Silvia Domínguez. Qué remedio, pareció decir el vitoriano. La capitana fue la encargada, de hecho, de devolver la ventaja al Perfumerías Avenida al marcador un cuarto exacto después. Con el tanteador de nuevo a su favor no logró tampoco despegar el Perfumerías Avenida que se enredó en un toma y daca que no le llevaba a ningún sitio y que no fue capaz de empezar a dejarlo atrás hasta el minuto 16 de choque, cuando el Avenida caía de tres (28—25). A partir de ahí, se encadenaron los aciertos de Silvia, de Leo, de McCall y Gulbe para firmar un parcial de 7 puntos a su favor. Un 7 que no fue nada con el encajado acto seguido, cuando Silvia Domínguez justo antes de que concluyera el segundo periodo cayera lesionada: cuando la capitana puso rumbo al banquillo con la mano en el muslo se encendieron todas las alarmas. Y, acabado el encuentro, fueron con toda la razón.

Para empezar la ventaja de 4 puntos ganada al descanso, y que se llegó a incrementar hasta los 10 mediados el tercero (38-48, min.28), este Avenida en ciernes no está ni para ser capaz de sostenerla; en gran parte por esas cosas básicas que pide Íñiguez pero que, de momento, no salen a flote: ni la dureza bien entendida, ni tampoco la agresividad o la perseverancia. Es que nada de nada... Y, por si fuera poco, a todos esos males hubo que sumar que el acierto en el tiro fue paupérrim: un 33% en tiros de campo (40 en la pintura y 28 en el exterior). Y así, cuando las cosas se pusieron serias a siete minutos para el final, con el encuentro 53—53, resultó imposible: este Avenida no está ni para jugar finales de 7 minutos. Y ya no eso, sino que cayó por ‘goleada’. Se tiró los últimos 4 minutos sin encestar y el Ensino aprovechó la oportunidad de su vida para permitirse el lujo de tumbar al Perfumerías Avenida por 8 puntos de ventaja, la máxima que tuvo en el partido: 62-55.