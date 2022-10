El Avenida, mil y una noches sin perder ante los modestos

El Perfumerías Avenida perdió en su visita ante el Ensino Lugo (62-55) el miércoles, pero en esa derrota se truncó además un idilio con la regularidad que sostenía el conjunto salmantino y que duraba 1.068 días. Es el tiempo que ha pasado desde que el cuadro azulón no perdía un encuentro ante un rival que no fueran sus dos grandes adversarios: Girona y Valencia.

El objetivo vital del Perfumerías Avenida es pelear por todos los títulos en España y llegar lo más lejos que se pueda en competición europea. En las competiciones domésticas hacía casi tres años que nadie sorprendía al cuadro salmantino y es que con Valencia y Girona tiene una relación de tú a tú para disputarse los trofeos en el territorio nacional.

Es una historia de regularidad, de constancia y de superación ante las adversidades de lesiones, calendarios apretados por jugar en Europa y no relajarse en partidos que sobre el papel tiene ganados. El miércoles llegó el final a esa racha.

El 9 de noviembre de 2019 el Avenida, con Miguel Ángel Ortega en el banquillo, perdía en su visita al Ensino Lugo 68-62, rival que el destino ha querido que vuelva a ser el verdugo fuera de los grandes que tumbó al conjunto salmantino casi tres años después. De aquella plantilla de aquel día ya solo quedan Andrea Vilaró, Maite Cazorla y la capitana Silvia Domínguez.

El pasado miércoles en Lugo el Avenida no pudo contar con una de sus mejoras jugadoras como Julia Reisingerova y su capitana Silvia Domínguez se lesionó a los 7 minutos. No obstante, para su entrenador, Roberto Íñiguez, no había excusas y es que para el vitoriano es su peor derrota como entrenador y jugador, como explicaba el miércoles tras el encuentro.

Este jueves, Íñiguez seguía reflexionando en sus redes sociales sobre la situación del Avenida. “Decir que tenemos presión al estar en Avenida es una excusa y, sobre todo, un insulto a las personas que lo están pasando mal tal y como están las cosas. A nosotras/os nos pagan muy bien por hacer lo que más nos gusta, eso nunca puede ser presión, eso es un reto, un privilegio”, explicó en su Twitter el vitoriano.