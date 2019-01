El 'tercer hombre' del crimen de Isabel Carrasco

Un documental que acaba de relanzar HBO intenta explicar por qué la policía y los jueces decidieron no investigar a un asesor y amigo personal de Juan Vicente Herrera que mantenía una estrecha relación con la hija y cómplice de la asesina de Isabel Carrasco.



Este 'tercer hombre' habló por teléfono unos minutos con Triana Martínez el día del crimen y el día anterior había estado hora y media con ella de conversación. De hecho, mantenían contacto telefónico diario al menos desde cinco meses antes de que la madre, Montserrat, acabara a tiros con la vida de la presidenta de la Diputación y del PP leonés.



Los autores del documental 'Muerte en León', la serie de HBO, cuentan que el día del asesinato, el 12 de mayo de 2014, Triana habló con tres personas por teléfono. Con su madre y con Raquel Gago, la policía municipal que están en la cárcel. Y con el 'tercer hombre', que ni siquiera fue llamado a declarar. Se trata de L.E., un asesor de máxima confianza del presidente de la Junta de Castilla y León.



Según cuenta El Confidencial, la extraña actuación de la Policía y la Fiscalía respecto al amigo de Herrera queda retratada en el documental. El jefe superior de Policía de Castilla y León envió a dos inspectores de la comisaría de Burgos a León tras el asesinato para liderar la investigación. En el juicio testificaron que las llamadas telefónicas de las sospechosas fueron investigadas. Los autores de la serie preguntaron al fiscal jefe de León por las llamadas del 'Tercer Hombre'. "Desde luego en el sumario no aparecen, supongo que la policía no las consideró relevantes", señaló el fiscal, justo antes de caer en contradicción: tras asegurar que las llamadas serían relevantes si se hubieran producido el día del asesinato (lo que, según él, no era el caso), Webster le recordó que Triana y el 'Tercer Hombre' SÍ hablaron ese día; entonces, el fiscal balbuceó, reculó y volvió a quitar hierro al asunto con explicaciones variopintas... que a Justin Webster, director del documental, le suenan a excusas: "Los argumentos que se han utilizado para desviar la atención son muy burdos, pero oye, hasta ahora han funcionado".







