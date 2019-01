Polémica restauración del azud y el molino de Yecla de Yeltes

"Sin duda alguna las cosas se podrían haber hecho mejor, o al menos así lo creíamos a la vista del proyecto que tenía por objetivo, además de la eliminación de la antigua presa, la recuperación del azud y la consolidación de las ruinas del molino", asegura el alcalde de Yecla de Yeltes, Ignacio Abarca, haciéndose eco de las quejas de los vecinos sobre la restauración realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero.

En abril del pasado año, la CHD inició el proyecto de demolición de la antigua presa existente sobre el río Huebra con el objetivo de recuperar la continuidad de las aguas para mejorar la conservación de especies autóctonas de peces, ciprínidos, una actuación no exenta de polémica pero que finalmente fue aceptada por los vecinos.

Sin embargo, la culminación del proyecto no ha sido recibida con la satisfacción general esperada "ya que hay partes del proyecto que no vemos que hayan quedado como debería, como la reconstrucción del azud del molino que presenta grandes fugas de agua lo que hará que la balsa no pueda conservar el agua durante el verano", afirma el alcalde, Ignacio Abarca.

Otro de los aspectos "mejorables" a la vista del resultado de la intervención impulsada por la CHD ha sido para los vecinos la consolidación de las ruinas del antiguo molino, ya que "el cemento utilizado para rematar las piedras afea mucho", aseguran.

Al mismo tiempo, se han construido caminos de acceso a la balsa de agua así como miradores, "aunque la utilidad parece que va a ser sólo para las tierras colindantes con el río, para dar de beber al ganado, porque la zona de baño que se utiliza es otra que se encuentra más cerca del pueblo", asegura Ignacio Abarca.

Una intervención que ha supuesto la inversión de 59.000 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero para cumplir la norma Europea.