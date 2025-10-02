Un pueblo de Castilla y León marca la temperatura más baja del país y otros tres se cuelan entre los más fríos Los registros de la AEMET de este jueves incluyen a Segovia, Palencia, Soria y Ávila dentro de diez puntos con las temperaturas mínimas más bajas

La Gaceta Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

La jornada de este jueves ha dejado una vez más a Castilla y León como protagonista del frío en España. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Cuéllar (Segovia) ha registrado la temperatura mínima más baja del país, con –1,6 grados a las 06:50 horas, convirtiéndose en el punto más gélido de la red de estaciones.

Junto a la localidad segoviana, otros tres enclaves de la comunidad se han colado entre los diez más fríos de España: Aguilar de Campoo (Palencia), con 0,7 grados a las 08:20; Ucero (Soria), con 0,8 grados a las 08:30; y Puerto del Pico (Ávila), que marcó 1,0 grados a las 07:20.

Ampliar

El listado lo completan estaciones de Cantabria, Lleida y Huesca, con valores que apenas superaron el grado positivo. Así, Valderredible (Cubillo de Ebro, Cantabria) bajó hasta 0,2 grados, mientras que en Reinosa (Cantabria), Vall de Boí y Martinet (Lleida) y Benasque (Huesca) se registraron mínimas entre 1,1 y 1,2 grados.

Estas cifras reflejan la llegada de las primeras heladas del otoño, habituales en zonas del interior peninsular y en áreas de montaña, que anuncian un descenso progresivo de las temperaturas en los próximos días.