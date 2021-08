Óscar Puente, un alcalde de “escándalo”

Aún no se han apagado los ecos de las polémicas vacaciones en un yate, supuestamente pagadas por el empresario y amigo Sergio Zaitegui, y un nuevo escándalo vuelve a azotar la vida del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. En esta ocasión, la polémica nace a raíz del uso de un coche de lujo por parte del dirigente socialista durante sus vacaciones.

Hasta ahí, todo sería normal, siempre y cuando el coche fuera pagado por el alcalde de Valladolid. Pero no es así. Durante sus vacaciones hizo uso de un vehículo prestado que está a nombre del Grupo Recoletas, empresa con la que el Consistorio mantiene una relación, que el propio Puente califica de “menor”.

El alcalde de Valladolid no ha negado que hiciera uso de ese vehículo, aunque sí rechaza que se trate de un coche de lujo, pues es “un trasto” y ha limitado las relaciones municipales con Recoletas a un patrocino de la empresa a Semana Internacional de Cine (Seminci) de 37.000 euros en tres años. Al tiempo que señala desconocer que dicho vehículo estuviese a nombre de la empresa, cuyos dirigentes, por amistad, lo prestan al secretario personal del alcalde porque antes trabajaba como gerente en una bodega de esa empresa y se lo ofreció al no utilizarlo esos días.

Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales echan humo y los grupos políticos vuelven a la carga contra un alcalde que parece no aprender de los errores. En este sentido, la presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha arremetido contra el dirigente socialista por defenderse de la polémica “insultando y amenazando” al decir que los “populares” se nutren “de esta mierda” que circula por las redes sociales para hacer oposición y llamarles “miserables”.

Del Olmo ha advertido que el PP seguirá preguntando por las licencias y las personas que integran el Grupo Recoletas y ha explicado que su formación ha visto “fotos, vídeos y comentarios en redes sociales” en las que el alcalde de Valladolid conducía un coche de “alta gama” y donde ya se apuntaba quién era el propietario.

“El único que no sabía quién era el propietario es el alcalde. Me da la risa si no fuera porque es un asunto serio”, ha señalado Pilar del Olmo, quien de forma irónica ha asegurado que esto le pasa a cualquier vallisoletano, al que le dan una llaves de un coche para irse de vacaciones. “A la mayoría de vallisoletanos nos ha pasado esto alguna vez en la vida”, ha ironizado la concejal de PP.