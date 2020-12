El yate y las vacaciones a ‘todo tren’ que ponen en aprietos a Óscar Puente

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha negado este miércoles que un empresario al que el Ayuntamiento adjudicó un contrato de casi 200.000 euros para adquirir EPI le pagará unas vacaciones en Ibiza y Formentera y ha añadido que, en un momento en el que escaseaba el material de protección, él “simplemente tiró de contactos”.

Puente ha respondido así a las informaciones de “okdiario” en las que se afirma que el alcalde adjudicó un contrato de casi 200.000 euros a una empresa de Sergio Zaitegui, que pagó el alquiler del yate en el que Puente y su hija estuvieron de vacaciones en Ibiza y Formentera el pasado septiembre.

Puente ha subrayado que no tiene que hablar de su vida personal, pero ha recalcado que él siempre se paga sus vacaciones y por tanto todo lo que se publica en relación con esto “no es cierto”.

Según ha explicado, “simplemente tiró de contactos” para conseguir material de protección contra la covid (EPI), en un momento en que escaseaba, que eso lo sabían “todos los grupos municipales, incluido el PP”.

El alcalde se ha mostrado “sorprendido” de la postura del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valladolid en torno a este asunto y ha explicado que, en un escenario en el que nadie tenía posibilidad de acceder a los EPI, se suscribió un contrato del que se dio cuenta “a todos” los grupos municipales y que “a nadie” se le ocultaron las circunstancias personales y de relación con la empresa que vendía los EPI.

Al alcalde le sorprende “la deslealtad” del Grupo Popular en este tema porque este contrato no solamente se les dio a conocer “antes, durante y después” sino que es un contrato que pasó por el Pleno Municipal y por tanto que tiene “todos los predicamentos”.

Puente ha recalcado que los grupos municipales siempre fueron conocedores del contrato y de sus condiciones, lo aprobaron y fueron participes en todo momento de esta contratación.

Sobre la petición de dimisión del PP, ha subrayado que no tiene “ninguna razón” para dimitir porque no ha cometido ningún tipo de irregularidad y su actuación no tiene absolutamente nada de reprochable.

“Simplemente nos vemos entonces con muchas dificultades para encontrar material y yo tiro de todos mis contactos e intento hacer un servicio, nada más”, ha precisado.

Puente ha agregado que consultó con el interventor y le dijo que siguiera con el asunto y, en este contexto ha subrayado: “Le voy a pedir un informe porque yo conté absolutamente todo y espero que algunos tengan por lo menos la lealtad de reconocerlo”.

Sobre las críticas de la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha dicho que no las logra entender y lo lamenta “porque tenía en otro concepto a estas personas y pensé que habían abierto una nueva etapa en el Ayuntamiento de Valladolid y que habíamos dejado atrás la crispación y este tipo de situaciones, al final veo que no”, ha concluido.