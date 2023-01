Mañueco: “No ha estado en mi cabeza ni está destituir a García-Gallardo”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que no se plantea ni se ha planteado destituir al vicepresidente del Gobierno regional, Juan García-Gallardo, después de la polémica sobre el protocolo antiabortista que el político de Vox presentó el pasado 12 de enero. En una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’, Mañueco ha asegurado que puede “cesar a todos los miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León”, pero que no se ha planteado hacerlo en ningún momento con el vicepresidente.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha hecho autocrítica al reconocer que las medidas acordadas “se podían haber explicado mejor”. “No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de las mujeres que tienen intención de abortar. Simplemente se han presentado una serie de medidas para fomentar la natalidad y el apoyo a las familias como estamos haciendo en el ámbito educativo, por ejemplo”, ha aclarado.

Tal y como aseguró la pasada semana el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, la Junta no va modificar el protocolo sobre el aborto en una forma de parar los pies a la mal llamada ideología provida de Vox. “En lo que pactamos entre la Consejería de Sanidad y la Vicepresidencia no se ha habla de medidas provida ni antiaborto. No se habla de modificar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. La idea era totalmente distinta”, ha afirmado con contundencia.