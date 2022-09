Mañueco invita a Igea a hacer “bailecitos en TikTok”

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado este martes al Gobierno de la Junta de Castilla y León no como el Gobierno del PP sino del PPP, en referencia a la propaganda, la provocación y la polarización de todos sus miembros, mientras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tirado de ironía para invitar a su exsocio de Gobierno en la anterior legislatura a hacer “bailecitos en TikTok”.

“Le recomiendo, como ciudadano de la calle, que no se haga más daño ni a usted ni a su partido porque va a terminar machacando a su partido”, ha augurado Fernández Mañueco a Igea a quien ha aconsejado que, tras el pleno de hoy, se vaya a “llorar” a Twitter mientras que los integrantes de la Junta se dedican a “la política real de la gente de Castilla y León”.

Así se ha sustanciado el cara a cara entre los dos exsocios de Gobierno en el que Fernández Mañueco ha criticado la “obsesión” de Igea, a quien, en un lapsus, se ha referido como Tudanca —del PSOE— por sus “monólogos y shows” en las Cortes de Castilla y León más propios de ‘El Club de la Comedia’ para buscar los “likes”.

“Un poco de seriedad”, ha aconsejado el presidente a Igea quien ha preguntado este martes al presidente cuáles son las tres grandes prioridades de “todo el Gobierno” de Castilla y León, con una crítica al “populismo” de los “señores” que se sientan en el banco azul, en alusión a los miembros de Vox.

“Señor Igea, parece que no estuvo usted en el Debate de Investidura donde expuse las grandes prioridades del Gobierno”, ha ironizado el presidente a lo que su interpelador ha respondido también en tono irónico que sí estuvo porque no se lo perdió para aclarar que no preguntaba por las prioridades del presidente porque sabe que son “los toros y el Real Madrid”.

Igea ha cuestionado que el Gobierno de Castilla y León no tenga entre sus prioridades las vidas, los derechos sindicales o los de las mujeres ni la buena marcha de la hacienda.