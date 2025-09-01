Junta y OPAs acuerdan una ayuda de hasta 5.000 euros para reposición de vallados a afectados por los incendios Este lunes se ha celebrado la tercera reunión de trabajo del sector de cara a la recuperación de las zonas afectadas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han acordado este lunes, 1 de septiembre, una nueva ayuda para la reposición de vallados para los afectados por los incendios, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

Este lunes se ha celebrado la tercera reunión de trabajo del sector de cara a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, una cita en la que se ha consensuado esta ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado.

Esta medida es la número 10 del plan de recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León y contará con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC). Esta ayuda se podrá solicitar entre el 15 de septiembre y 30 de octubre, y se tendrá que tramitar a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos.

