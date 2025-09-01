Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de trabajo entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las Organizaciones Profesionales Agrarias. E. P.

Junta y OPAs acuerdan una ayuda de hasta 5.000 euros para reposición de vallados a afectados por los incendios

Este lunes se ha celebrado la tercera reunión de trabajo del sector de cara a la recuperación de las zonas afectadas

E. P.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:35

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han acordado este lunes, 1 de septiembre, una nueva ayuda para la reposición de vallados para los afectados por los incendios, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

Este lunes se ha celebrado la tercera reunión de trabajo del sector de cara a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, una cita en la que se ha consensuado esta ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado.

Esta medida es la número 10 del plan de recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León y contará con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC). Esta ayuda se podrá solicitar entre el 15 de septiembre y 30 de octubre, y se tendrá que tramitar a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  2. 2 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  3. 3 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  4. 4 Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente
  5. 5 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  6. 6 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  7. 7 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  8. 8 Se disparan los precios de los hoteles por Salamaq y las Ferias y Fiestas de la ciudad
  9. 9 Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Junta y OPAs acuerdan una ayuda de hasta 5.000 euros para reposición de vallados a afectados por los incendios

Junta y OPAs acuerdan una ayuda de hasta 5.000 euros para reposición de vallados a afectados por los incendios