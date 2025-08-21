Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...» El experto en cabañuelas detalla que «las zonas más afectadas serán el norte y el este peninsular, como el Valle del Ebro, Cataluña, Aragón o Navarra»

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 19:17 Comenta Compartir

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo en su canal de YouTube, en el que analiza la situación meteorológica tras unos días marcados por los incendios que han afectado a varias regiones de España.

En él, Rey asegura que «los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de tormentas que podrían transformar los campos calcinados en campos calcinados húmedos», en referencia a la precipitación que podría aliviar la sequedad provocada por los fuegos que han asolado a algunas comunidades como Castilla y León, Extremadura o Galicia.

De esta forma, el experto en cabañuelas detalla que «las zonas más afectadas serán el norte y el este peninsular, como el Valle del Ebro, Cataluña, Aragón o Navarra», donde se podrían acumular entre «50 o 60 litros por metro cuadrado» en determinados episodios. Estas lluvias llegarían después de días de altas temperaturas y sequedad, siendo estos dos factores que habían aumentado el riesgo de incendios forestales.

En el archipiélago canario, el burgalés explica que las lluvias podrían llegar «la semana que viene», aunque de forma más dispersa. «Serán unos días de inestabilidad procedente del Atlántico», añade, destacando que la situación se caracterizará por cambios bruscos de tiempo. Pero el meteorólogo también apunta a un cambio más general en la tendencia climática: «La inestabilidad se mantendrá durante unos días, pero, a finales de agosto, la situación cambiará. Sin embargo, el calor continuará y se extenderá a principios de septiembre», advierte.