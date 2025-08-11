El aviso que Jorge Rey lanza y que pone en alerta a España las próximas horas: «Más verano y...» El joven meteorólogo advierte que el aire africano que entrará por el sur disparará las temperaturas, lo cual provocará precipitaciones bastante frecuentes e intensas

La Gaceta Lunes, 11 de agosto 2025, 22:37 Comenta Compartir

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ha vuelto a encender las alarmas con su última predicción basada en las tradicionales cabañuelas. Según sus estimaciones, España afrontará en los próximos días una combinación peligrosa de calor extremo y tormentas intensas que podrían poner en jaque a buena parte del territorio.

De esta forma, las próximas jornadas estarán marcadas por la llegada de varias masas de aire cálido procedentes de África, impulsadas por vientos del sur, generados, a su vez, por borrascas situadas tanto en el Atlántico como en África. Este flujo cálido provocará temperaturas extremas en ciudades como Madrid, Valladolid o Granada y un calor sofocante incluso en el norte peninsular, donde se podrían batir récords históricos.

Y es que el impacto de esta masa cálida será tal que Portugal y Las Palmas de Gran Canaria activarán avisos rojos por temperaturas extremas. Según Jorge Rey, a partir de este martes, 12 de agosto, se prevé un episodio de tormentas peligrosas que afectará a amplias zonas de España, con especial incidencia en áreas del interior y del norte. Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico y granizo.

Su última predicción apunta, además, a que el calor no dará una tregua significativa hasta el próximo fin de semana, cuando la entrada de vientos secos del norte podría suavizar las máximas hasta los 30°C o 32°C, acompañadas de algunas tormentas. No obstante, Rey ha advertido que se tratará de un respiro breve, ya que se esperan nuevas subidas de temperatura y noches tropicales en gran parte del país.

De cara a la recta final de agosto, hacia el día 21, un anticiclón fuerte entrará por el norte, provocando un claro descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad. Esto se traducirá en lluvias persistentes y tormentas en regiones como Castilla y León, Cuenca, Teruel, Aragón o Cataluña, marcando un cambio en el patrón atmosférico.

Con un ojo puesto en el otoño, Rey también vigila los efectos que fenómenos como El Niño y La Niña podrían tener en la próxima estación, aunque para conocer detalles más precisos habrá que esperar a sus próximos pronósticos.