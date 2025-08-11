Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El aviso que Jorge Rey lanza y que pone en alerta a España las próximas horas: «Más verano y...»

El joven meteorólogo advierte que el aire africano que entrará por el sur disparará las temperaturas, lo cual provocará precipitaciones bastante frecuentes e intensas

La Gaceta

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:37

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ha vuelto a encender las alarmas con su última predicción basada en las tradicionales cabañuelas. Según sus estimaciones, España afrontará en los próximos días una combinación peligrosa de calor extremo y tormentas intensas que podrían poner en jaque a buena parte del territorio.

De esta forma, las próximas jornadas estarán marcadas por la llegada de varias masas de aire cálido procedentes de África, impulsadas por vientos del sur, generados, a su vez, por borrascas situadas tanto en el Atlántico como en África. Este flujo cálido provocará temperaturas extremas en ciudades como Madrid, Valladolid o Granada y un calor sofocante incluso en el norte peninsular, donde se podrían batir récords históricos.

Y es que el impacto de esta masa cálida será tal que Portugal y Las Palmas de Gran Canaria activarán avisos rojos por temperaturas extremas. Según Jorge Rey, a partir de este martes, 12 de agosto, se prevé un episodio de tormentas peligrosas que afectará a amplias zonas de España, con especial incidencia en áreas del interior y del norte. Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico y granizo.

Su última predicción apunta, además, a que el calor no dará una tregua significativa hasta el próximo fin de semana, cuando la entrada de vientos secos del norte podría suavizar las máximas hasta los 30°C o 32°C, acompañadas de algunas tormentas. No obstante, Rey ha advertido que se tratará de un respiro breve, ya que se esperan nuevas subidas de temperatura y noches tropicales en gran parte del país.

De cara a la recta final de agosto, hacia el día 21, un anticiclón fuerte entrará por el norte, provocando un claro descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad. Esto se traducirá en lluvias persistentes y tormentas en regiones como Castilla y León, Cuenca, Teruel, Aragón o Cataluña, marcando un cambio en el patrón atmosférico.

Con un ojo puesto en el otoño, Rey también vigila los efectos que fenómenos como El Niño y La Niña podrían tener en la próxima estación, aunque para conocer detalles más precisos habrá que esperar a sus próximos pronósticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  4. 4 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  5. 5 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  6. 6 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  7. 7 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
  9. 9 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo
  10. 10 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El aviso que Jorge Rey lanza y que pone en alerta a España las próximas horas: «Más verano y...»

El aviso que Jorge Rey lanza y que pone en alerta a España las próximas horas: «Más verano y...»