Igea: “Mañueco miente, lo sabe él, lo sé yo y lo saben todos los ciudadanos”

El ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comparecido de forma urgente para dar explicaciones sobre el cese de todos los miembros de Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Rodeado de los consejeros y procuradores de su partido, y ligeramente emocionado en algunos momentos, Igea se ha mostrado crítico con el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. “Solo he tenido una conversación con él nada más colgar en la radio. Me ha dicho: ‘Paco, que sepas que estás cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos, y que convocaré elecciones. Me habría gustado que fuera de otra manera, pero es lo mejor para toda la Comunidad’. Yo le he respondido: ‘Pues muchas gracias, Alfonso. Eso es todo”, relató Igea.

El líder de Ciudadanos recalcó que espera reincorporarse este martes mismo a su trabajo como médico en el Hospital de Palencia, pero dejó claro que no es una despedida de la política, sino que confía en volver a presentarse en los próximos comicios por su confianza en el proyecto de Ciudadanos.

Igea afeó a Mañueco “la forma de dirigirse a quienes durante los dos últimos años han asumido la responsabilidad y las críticas” en una materia como la gestión de la pandemia y se preguntó: “No sé cómo se acostará hoy el presidente o si dormirá tranquilo, pero yo lo haré a pierna suelta. Somos castellanos viejos y somos gente de palabra que firma un acuerdo y lo cumple”.

Preguntado sobre la versión ofrecida por el presidente y su malestar con el hecho de que Ciudadanos haya pactado los presupuestos con otras formaciones políticas, Igea fue tajante: “Mañueco miente. Lo sabe él, lo sé yo y lo saben todos los ciudadanos”.