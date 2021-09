Igea echa más leña al fuego y dice que el PP no quiso gestionar la Sanidad

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), echó más leña al fuego la noche del martes al desvelar en una entrevista en Castilla y León Televisión que “ningún partido quería la sanidad”, en referencia a las conversaciones mantenidas para formar Gobierno, dando a entender que también habló con el PSOE sobre esta cuestión y que, en el caso del socio de gobierno que finalmente eligió su partido, el PP, no quería gestionar una competencia que ahora les ha llevado a esta disputa por votar los populares una iniciativa que cuestiona el criterio de la consejera Verónica Casado.

Igea señaló también que con la aprobación de la propuesta del PSOE, apoyada por el PP y con la abstención de Ciudadanos, de retirar la reforma sanitaria “no se paraliza nada”. En su opinión, que el PSOE presuma de haber paralizado la reforma sanitaria es como decir que ha “acabado con los unicornios”, al entender que ninguna de las dos cosas existen, ya que se trata de “un plan que no está publicado”, en referencia al denominado Plan Aliste que presentaron como prueba piloto de la reforma que iría extendiéndose al resto de la Comunidad.

Curiosamente, después dijo que el plan “se está llevando a cabo y se va a seguir llevando a cabo”, en referencia a las propuestas que entregaron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para tratar de mejorar la sanidad, especialmente en el medio rural, y que surgieron de las conversaciones con el sector sanitario y el resto de partidos, mientras que “el PSOE se levantó“ de la mesa de negociación.

A pesar de las críticas lanzadas por el “error estratégico” que considera ha cometido el PP, ha remarcado que “no hay una división interna” en el Gobierno, aunque ha pedido a todos los partidos, no sólo al PP, dejar de darse “puñaladas” y de hacer “cosas por las noches”.

“Yo no hago jugadas”, ha afirmado al referirse a las mociones de censura y alertar de que hay un error cuando se habla de que hasta marzo del año próximo no se puede presentar una nueva moción de censura, ya que Cs sí puede hacerlo con la colaboración de “dos procuradores más” del PSOE. “Yo podía haberla presentado esta mañana, pero no somos así, (...) no lo vamos a hacer”, ha matizado.

Preguntado por la posibilidad de que el presidente cese de su cargo a la consejera de Sanidad, Igea ha afirmado que a Mañueco “ni se le ha pasado por la cabeza” esa posibilidad.