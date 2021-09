Mañueco tiende la mano a Tudanca para mejorar los servicios sanitarios de la Comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este martes una reunión con el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, para abordar la mejora de la sanidad pública en Castilla y León. En la sesión plenaria del lunes, el jefe del Gobierno autonómico ofreció al líder de la oposición una nueva oportunidad al diálogo para trazar el mejor sistema sanitario para las personas de la Comunidad.

Durante la reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha discurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración, Fernández Mañueco ha reiterado que todos los consultorios locales de Castilla y León van a permanecer abiertos y recuperarán la presencialidad lo antes posible posible.

Ha asegurado también que cada castellano y leonés tendrá un médico de primaria y una enfermera de referencia independientemente del lugar donde viva.

El presidente ha invitado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a participar, con la consejera de Sanidad, en los trabajos del grupo de expertos designados para desarrollar el ámbito sanitario del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social

Asimismo, Fernández Mañueco ha reiterado que existe una falta de profesionales de la medicina en Castilla y León y en el conjunto de España. No es una cuestión presupuestaria, sino de escasez de sanitarios. Por ello, ha pedido a Luis Tudanca que apoye la petición de la Junta ante el Gobierno de España de hacer una convocatoria extraordinaria de MIR para absorber todo el personal que no tiene título de especialista, así como permitir su contratación por las administraciones públicas y de agilizar la homologación de los especialistas no comunitarios.

Finalmente, el presidente de la Junta ha afirmado que siempre estará dispuesto al diálogo para mejorar los servicios públicos, pero no le encontrarán en el uso partidista de la Sanidad para tratar de desgastar a la Junta.