¿Hay por aquí algún traidor?

El próximo lunes 22 de marzo a las nueve de la mañana comienza la sesión de debate para la primera moción de Castilla y León, la del líder socialista, Luis Tudanca, para desbancar del Gobierno al “popular” Alfonso Fernández Mañueco. Se mantendrá la incógnita hasta el final del día. Se estima que la votación se podría producir a partir de las ocho de la tarde.

Esta larga semana, los doce naranjas, los más codiciados, se cruzan por los pasillos de las Cortes y, como diría el gran Gila, se miran y piensan; “Alguien ha matado a alguien... y no me gusta señalar...” y al día siguiente se vuelven a encontrar y se dicen: “Alguien es un asesino... y no quiero decir quien..”

Podría ser el relato de lo que está ocurriendo estos días. Pero, aunque no sea literal, ayer uno de los procuradores aseguraba que cada día se miran a la cara para adivinar si entre el grupo pudiera haber algún “traidor” que sea capaz de caer en la tentación de los socialistas y votar “sí” a la moción.

El que custodia la “palabra dada” por Ciudadanos es el portavoz del Grupo Parlamentario, David Castaño, quien a pesar de las veces que en su partido han salido públicamente a decir “no” a la moción de censura, se esfuerza por argumentar que no tiene sentido autocensurarse porque forman parte del Gobierno de la Junta. Y más ahora que Luis Tudanca va de pueblo en pueblo tirando del argumento de la gestión de sanidad durante la pandemia para desbancar a Alfonso Fernández Mañueco de la Presidencia de la Junta con la ayuda de algún procurador de Ciudadanos. Los naranjas se ríen de la situación, porque precisamente la Consejería de Sanidad le corresponde a ellos y el vicepresidente como médico que es, se ha implicado muy directamente en las decisiones antipopulares que han tomado para controlar la pandemia.