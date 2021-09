Castilla y León mantendrá la prohibición de fumar en la terrazas, aunque haya distancia de seguridad

Fumar en las terrazas seguirá estando prohibido en Castilla y León pese a la eliminación de medidas anunciadas este jueves.

La Comunidad entrará el martes en un nuevo nivel de ‘riesgo controlado’ en el que ya no se aplicarán ningún tipo de aforo máximo en los locales de Castilla y León. El vicepresidente Francisco Igea resumió las nuevas normas explicando que “solo quedarán vigentes las restricciones estatales”, aunque la Junta añadirá dos más: los protocolos covid en los ámbitos de la educación y las residencias de ancianos.

A la espera de la publicación del texto definitivo quedaban pendientes algunas dudas como, por ejemplo, si la prohibición de fumar en la terrazas se levantará. Fuentes de la Consejería de Sanidad confirmaban a este diario que la prohibición se mantiene.

La normativa a nivel nacional estipula que no se puede consumir tabaco al aire libre cuando no pueda guardarse una distancia interpersonal de dos metros. Así, el Gobierno especifica en qué tipo de terrazas sería legal fumar y en cuáles no. Sin embargo, varias comunidades decidieron ampliar esta norma y decretar que bajo ninguna circunstancia -ni siquiera dejando distancia- se podría fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

Castilla y León es una de las autonomías que no admite excepciones para poder fumar en mitad de una terraza y, por el momento, la intención es la de mantener esta prohibición.