Es el debate que divide ahora mismo a los expertos de toda España: la fuerza de esta tercera ola es culpa de un ‘desmadre’ generalizado de los españoles durante la Navidad o tiene más que ver con ese 70% más de contagiosidad que posee la cepa británica del coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue este miéroles la primera en opinar que los suyos, los madrileños, no se han portado tan mal como dicen los números, sino que tiene más culpa la mutación británica del virus. “El aumento de los contagios no ha sido tanto por las relaciones familiares en navidades sino por la variante británica, que es mucho más contagiosa que ha entrado por aeropuerto”, afirmó para luego criticar que “se ha vuelto a conocer que apenas se realizan PCR en Barajas, se hacen de manera aleatoria y están entrando como coladero casos contagiosos como el británico”.

La influencia de esta cepa podría explicar el impacto que está sufriendo toda España, aunque no responde a la paradoja de que la comunidad en la que más rápido crece la incidencia no sea Madrid, sino Castilla y León.

Desde el 1 de enero la incidencia de la Comunidad ha crecido por encima del 500%, mientras que las otras autonomías más afectadas serían Murcia y Andalucía, bastante por debajo de Castilla y León.

La comunidad que actualmente tiene los peores datos es Extremadura, con 1.425 de incidencia a 14 días y 726 a siete días, pero su crecimiento no es ya tan vertiginoso como el de Castilla y León, por lo que parece cuestión de tiempo que las curvas de ambas autonomías se acaben cruzando.

En la última comparecencia de Verónica Casado la consejera habló de “más de 10 casos confirmados” de la cepa británica y “varias decenas más” de muestras sospechosas cuyo resultado todavía no había llegado.

Sorprende que la Junta haya tardado dos semanas en dar información sobre la presencia de esta cepa en el territorio regional -se reconoció la pasada semana- y hasta 20 días para cifrar cuántos casos positivos existen.

El 31 de diciembre se supo que Salamanca había enviado a Majadahonda una muestra sospechosa de un paciente infectado y que, además, había estado recientemente en Reino Unido.

¿Es normal que se tarde tanto en conocer el resultado? Diversos especialistas del IBSAL y el Hospital consultados por LA GACETA explican que “para descartar si se trata de la cepa británica se tarda un día, pero para corroborar que es esa cepa en concreto hay que secuenciar el virus y eso puede tardar una semana”.

A ese proceso se le suman dos condicionantes más. “Las técnicas de secuenciación están pensadas para trabajar en lotes grandes, por lo que es habitual esperar a contar con 20 o 25 muestras para iniciar el análisis. Si a eso le sumas que se han empeñado en centralizar todo en Majadahonda, el resultado es un atasco importante”.

Casado explicó este martes que Castilla y León cuenta con su propia unidad para la secuenciación del virus y que la intención es ser autónomos del Carlos III.

“Secuenciar consiste en ir descifrando base por base el genoma del virus, hasta que tienes la secuencia completa. La secuencia de un virus puede tener entre 3.000 y 30.000 bases, mientras que la de un humano tiene millones de bases. Realmente no es muy complejo y a día de hoy tiene solo un interés epidemiológico porque sabemos que esta cepa no repercute en nada: no mata más, no afecta a las vacunas, no afecta a los tratamientos... El problema es que a este ritmo es probable que surja una cepa que sí afecte a las vacunas o a los tratamientos, y entonces va a ser importante saber ante qué cepa estamos porque ya no se manejan igual unas y otras”.

En los que también se ponen de acuerdo los especialistas es e que “la cifra de diez casos confirmados no refleja la verdadera cantidad de gente que puede tener esa cepa”. “Si la detectamos ahora es porque debe llevar bastantes semanas o meses circulando entre nosotros”, concluyen.