Salamaq camina hacia el lleno

La feria Salamaq vuelve a niveles de ocupación de prepandemia, con espacios del certamen que se celebrará del próximo 2 al 6 de septiembre en los que ya no hay sitio para más expositores. Ocurre en la zona de alimentación, ya completa, y también en la de la Plaza del Comercio. En cuanto a la de maquinaria, la Diputación de Salamanca, que organiza en solitario la feria, está pendiente de “repartir” los 22.000 metros cuadrados a partir de las solicitudes recibidas pero teme, y así lo dijo esta semana el diputado Jesús María Ortiz, que no todos los interesados tengan espacio. El problema está en que el año pasado acudieron expositores no habituales, que se suman a aquellos que estuvieron en 2019 pero que el pasado año optaron por no acudir.

También el pabellón central está casi completo, pendiente de si finalmente tiene representación con estand Portugal. Se da la circunstancia de que durante esos días y con motivo de la celebración del congreso ibérico que organizan la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores -ASAJA- y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP) estará en la ciudad el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y es probable que acuda el Rey Felipe VI, a quien el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha invitado a Salamaq.

La exposición de ganado también está completa, con unos 1.500 ejemplares. Un aliciente para el público es la vuelta del certamen de escuelas de tauromaquia al recinto, y se mantendrán las de caballos y perros. El objetivo de la Diputación es alcanzar los 537 expositores que hubo en 2019, en los 43.800 metros cuadrados.